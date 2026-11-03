부산시의회, 제341회 정례회 개회…총 116건 안건 심사

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 3일 43일간 제341회 정례회를 시작했다
- 시의회는 행정사무감사와 2027년도 예산안 등 116건을 심사한다
- 각 상임위는 4일부터 행정사무감사를 진행하고 10일 예산안을 의결한다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 행정사무감사와 2027년도 예산안 심사를 포함한 43일간의 정례회 일정에 들어갔다.
시의회는 3일부터 다음달 15일까지 43일간 제341회 정례회를 열고, 행정사무감사와 2027년도 예산안 등 116건의 안건을 심사한다고 밝혔다.
이번 정례회에서는 부산시와 부산시교육청, 산하 공공기관의 주요 사업 추진 상황과 예산 집행 실태를 점검한다. 내년도 정책 방향을 결정할 예산안 심사도 진행한다.
3일 제1차 본회의에서는 12명의 의원이 5분 자유발언에 나선다. 공공기관 인사 검증과 신공항, 교통 인프라, 해양 신산업 육성, 청년 유출 방지 등 부산 현안에 대한 대책 마련을 촉구할 예정이다.
각 상임위원회는 4일부터 17일까지 14일간 부산시와 교육청, 공사·공단, 출자·출연기관 등을 대상으로 행정사무감사를 실시한다. 18일부터 19일까지는 조례안 등 일반안건을 심사한다.
20일 열리는 제2차 본회의에서는 부산시장과 부산시교육감의 2027년도 예산안 제안설명이 진행된다. 상임위원회 예비심사는 21일부터 12월 1일까지 이어진다.
예산결산특별위원회는 12월 2일부터 9일까지 예산안을 종합심사한다. 2027년도 예산안은 12월 10일 제3차 본회의에서 최종 의결할 예정이다.
각 상임위원회는 11일부터 14일까지 조례안 등 추가 심사를 마치고 다음달 15일 제4차 본회의에서 2026년도 행정사무감사에 대한 결과보고서 채택 등 안건을 최종 의결하고 올해 모든 회기 운영을 마무리할 예정이다.
ndh4000@newspim.com