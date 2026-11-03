동두천경찰서, 열차 내 수천만원 현금 분실자에게 반환

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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천경찰서는 동두천역을 지나는 열차 안에서 발견된 수천만 원대 현금의 분실자를 확인하고 반환 절차를 진행했다고 3일 밝혔다.

동두천경찰서 전경. [사진=동두천경찰서]

경찰에 따르면 현금은 열차 안에서 발견된 가방에 들어 있었으며 경찰은 습득물 접수 직후 가방에 있던 교통카드와 은행카드 등을 토대로 분실자 확인에 나섰지만 분실자의 휴대전화가 꺼져 있어 연락이 닿지 않았다.

이후 경찰은 전국 경찰관서의 유실물 접수 내역을 조회하던 중 현금이 발견되기 전날 분실자가 다른 물품을 분실 신고한 사실을 확인했다.

경찰은 해당 신고를 바탕으로 분실자의 신원을 추정한 뒤 행정복지센터의 협조를 받아 기존 휴대전화 번호를 확보했지만 여전히 연락은 이뤄지지 않았다.

동두천경찰서는 주소지 관할인 영천경찰서에 탐문을 요청하고 분실자의 자택을 방문하는 등 소재 파악에 나섰다. 그러나 분실자가 자택에 없어 확인 작업은 장기간 이어졌다.

유실물은 경찰 공고 후 6개월이 지나면 분실자의 권리가 사라질 수 있으며 공공기관의 직무 수행 과정에서 습득된 물품은 관련 절차에 따라 국고로 귀속될 가능성도 있다.

이에 동두천경찰서는 영천경찰서와 지속적으로 공조하며 분실자 찾기에 나섰다.

그 결과 영천경찰서 지구대 경찰관이 분실자의 소재를 확인하고 직접 만나 현재 휴대전화 번호를 확보했다.

확인 결과 분실자는 인지기능 저하 증상으로 현금을 잃어버린 경위와 당시 이동 경로를 정확히 기억하지 못하는 상태였다.

경찰은 행정복지센터의 협조를 받아 분실자의 기초생활보장급여 지급 내역과 금융거래 내역 등을 확인했다.

또 인지기능 저하 증상과 평소 잦은 분실을 호소해 온 정황 등을 종합해 해당 인물을 현금 분실자로 특정했다.

동두천경찰서는 지난 10월 29일 영천시청 행정복지센터 복지과 직원과 영천경찰서 유실물 담당자가 입회한 가운데 분실자에게 현금을 반환하기 위한 관련 서류 작성을 마쳤다.

동두천경찰서 범죄예방대응과 관계자는 "분실자의 연락이 두절되고 소재 확인조차 어려운 상황에서도 영천경찰서와 행정복지센터 등 관계기관과 긴밀히 협력해 소중한 재산을 주인에게 돌려줄 수 있었다"며 "앞으로도 시민의 재산을 보호하고 유실물 반환에 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com