대전교육청, '행정업무 슬림화'...내년 정책사업 33.5% 줄인다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 3일 내년도 정책사업 33.5%를 일몰했다
- 전시성 행사와 실적 중심 대회를 폐지하고 교육활동으로 전환했다
- 학교스포츠클럽과 학교폭력 업무 절차를 통합해 부담을 줄인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중복 보고·신청 절차 등도 간소화
AI 기반 교직원 업무경감 체계 추진
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 내년도 정책사업의 33.5%를 일몰하는 등 대대적인 사업 정비에 나선다. '고강도 행정업무 슬림화'로 교직원의 행정 부담을 줄이고 교육활동 중심의 학교 환경을 조성한다는 방침이다.
3일 시교육청에 따르면 제12대 교육감 공약에 따라 관행적으로 이어져 온 정책사업과 전시성 행사, 실적 위주 사업 등을 전면 재검토하고 불필요한 사업을 정비했다.
이에 따라 내년도 정책사업의 33.5%를 선제적으로 일몰해 본예산에 반영했다. 이는 2024년 9.1%, 2025년 9.2%와 비교해 24.3%포인트 이상 확대된 규모다.
주요 정비 대상에는 대규모 행사와 실적 중심 대회가 포함됐다. '미래교육박람회'와 '대한민국 어린이 놀이 한마당' 등 전시성 행사는 폐지하고 정책 공유회와 일상 수업 속 놀이 활동으로 전환하기로 했다.
순위 경쟁과 실적 위주로 운영되던 '민속놀이경연대회', '효 인성교육 공모전', '드론축구대회'도 폐지한다.
학교 행정 절차 간소화를 위해선 사업별로 나뉘어 있던 학교스포츠클럽 공모는 단일 선택형으로 개편하고 학교폭력 대응 사업의 신청·보고 경로는 하나로 통합해 업무 부담을 줄이기로 했다.
시교육청은 학교 현장 의견을 반영한 업무 정비를 이어가고 단순·반복 업무 경감을 위한 지능형 인공지능(AI) 기반 교직원 업무경감 시스템도 구축할 계획이다.
오석진 교육감은 "불필요한 행정업무를 걷어내 교직원들이 교육활동 본연에 집중하도록 돕는 것이 이번 정책의 핵심"이라며 "학교 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com