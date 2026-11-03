NCT 드림, 정규 6집 트레일러 영상 공개…수록곡 음원 담았다

AI 핵심 요약beta
- NCT 드림은 3일 정규 6집 트레일러 1편을 공개했다
- 트레일러는 90년대 미국 시트콤 감성의 작전기를 담았다
- 정규 6집 전곡은 9일 오후 6시 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 드림이 정규 6집의 트레일러 1편을 공개했다.
3일 NCT 드림 공식 유튜브 채널 등을 통해 공개된 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'의 트레일러 에피소드1 '위아 드림 애프터 서비스(WE'RE DREAM AFTER SERVICE!)'에는 일상 속 별별 부탁을 대신 해결해 주는 멤버들의 좌충우돌 작전기를 90년대 미국 시트콤 감성으로 유쾌하게 담겼다.
영상 속 NCT 드림은 새로운 의뢰를 받고 작전 장소와 시간을 공유하려 하지만 소음으로 항의하는 옆집 아저씨의 방해를 받고, 이에 10년간 쌓아온 찰떡 호흡을 발휘해 기상천외한 소통 작전으로 웃음을 선사하며, 과연 멤버 전원이 약속된 장소에 제시간에 모일 수 있을지 궁금증을 높였다.
특히 영상 곳곳에는 정규 6집 수록곡 '드림 애프터 드림', '더 선(The Sun)', '스마일 포 유(Smile for U)', '텀블러(Tumbler)', '스카이다이브(Skydive)', '디스 이즈 유어 월드(This Is Your World)'의 하이라이트 음원이 삽입됐다.
해찬이 공동 작사에 참여한 수록곡 '스마일 포 유'는 어쿠스틱 밴드 사운드에 두왑의 색채를 더한 경쾌한 팝 록 트랙이다. 가사에는 길고 고단한 하루를 보낸 상대를 다독이고, 비가 갠 뒤 무지개가 떠오르듯 언제나 환한 미소로 곁을 지키겠다는 다정한 약속을 담았다.
NCT 드림 정규 6집 '드림 애프터 드림'은 오는 11월 9일 오후 6시 각종 음악 플랫폼에서 전곡 음원이 공개되며, 트레일러 영상 2편은 11월 4일 0시 NCT 드림 유튜브 채널 등에서 만날 수 있다.
alice09@newspim.com