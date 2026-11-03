티빙, 2026 APBC 전 경기 디지털 독점 생중계…13일 한일전 주목

AI 핵심 요약beta
- 티빙은 12일부터 15일까지 APBC 전 경기를 독점 생중계했다
- 한국 대표팀은 12일 호주전부터 14일 대만전까지 치른다
- 13일 한일전과 15일 결승전에서 우승에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙이 오는 12일부터 15일까지 일본 도쿄돔에서 열리는 '2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)' 전 경기를 디지털 독점 생중계하며 야구팬들과 만난다.
APBC는 한국·일본·대만·호주 4개국 유망주들이 국제무대에서 기량을 점검하는 대회로, 2017년 초대 대회에 태극마크를 달고 나섰던 이정후와 김하성이 이후 빅리그 무대까지 올라서며 젊은 선수들의 등용문으로 자리 잡았다.
올해는 2002년 이후 출생자 또는 프로 입단 3년 차 이내 선수가 참가하며, 팀당 최대 3명까지 29세 이하 와일드카드를 선발한다. KBO가 발표한 1차 명단에는 김도영, 안현민, 김주원을 비롯해 와일드카드인 최준용·한동희, 김지찬 등이 이름을 올렸다.
가장 관심을 모으는 경기는 13일 오후 7시 한일전이다. 한국은 앞선 두 차례 결승에서 연달아 준우승에 머물렀고, 특히 2023년에는 연장 10회 접전 끝에 3대 4로 석패한 바 있어 설욕을 향한 열기가 뜨겁다. 최원호 감독이 지휘봉을 잡은 대표팀은 12일 낮 12시 호주전을 시작으로 13일 일본과 맞붙은 뒤, 14일 오후 7시 대만전을 소화한다. 예선 상위 1·2위는 15일 오후 6시 최종전에서 우승을 다투고, 3·4위는 같은 날 낮 12시 순위 결정전을 치른다.
한편, 티빙은 APBC에 이어 12월 5일 개최되는 '한일 드림 플레이어즈 게임'과 12월 6일 열리는 '더 제너레이션 매치'까지 두 경기를 모두 디지털 독점 생중계하며 연말 야구 열기를 이어간다.
프로야구 정규시즌부터 포스트시즌까지 탄탄한 중계 역량을 입증해 온 티빙은 이번 연말 빅이벤트들을 통해 야구팬들에게 눈을 뗄 수 없는 짜릿한 재미와 몰입감을 선사할 계획이다.
moonddo00@newspim.com