[프로축구] 멀티골로 울산 역전승 이끈 에릭, K리그1 34R MVP

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 3일 울산 에릭을 K리그1 34라운드 MVP로 선정했다
- 에릭은 1일 강원전에서 멀티골로 울산의 2-1 역전승을 이끌었다
- K리그2 31라운드 MVP는 서울 이랜드전 2골1도움의 가브리엘이 차지했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강원FC전에서 멀티골로 역전승을 이끈 울산 HD의 공격수 에릭이 최우수선수(MVP) 영예를 안았다. 한국프로축구연맹은 에릭을 하나은행 K리그1 2026 34라운드 MVP로 선정했다고 발표했다.
에릭은 지난 1일 울산 문수축구경기장에서 열린 강원과의 홈 경기에 선발 출전했다. 팀이 0-1로 끌려가던 후반 25분 동점골을 터트린 에릭은 후반 40분 조현택의 패스를 감각적인 결승골로 연결하며 2-1 역전승을 견인했다.
이날 울산과 강원의 맞대결은 K리그1 34라운드 '베스트 매치'로 지정됐다. '베스트 팀'의 영예는 부천FC에 2-1 역전승을 거둔 FC안양에 돌아갔다.
34라운드 베스트 11 공격수 부문에는 에릭과 함께 네게바(제주), 제르소(인천)가 이름을 올려놓았다. 미드필더에는 조현택(울산), 마테우스(안양), 서재민, 이청용(이상 인천), 수비수에는 김영권(울산), 권경원(안양), 후안 이비자(인천)가 뽑혔다. 골키퍼 장갑은 김정훈(안양)이 꼈다.
K리그2 31라운드 MVP는 용인의 가브리엘이 차지했다. 가브리엘은 서울 이랜드전에서 2골 1도움을 올려 팀의 4-2 대승을 이끌었다. K리그2 31라운드 베스트 매치는 대구FC와 수원 삼성의 2-2 무승부 경기가 선정됐다. 베스트 팀은 김포FC를 상대로 후반전에만 5골을 쏟아내며 5-1 대역전승을 거둔 충남아산이 차지했다.
psoq1337@newspim.com