앤더블 미니 2집, 초동 80만장…자체 기록 경신

AI 핵심 요약beta
- 앤더블은 3일 미니 2집으로 초동 80만장을 기록했다
- 미니 2집은 전작 판매량을 넘어 자체 최고 기록을 경신했다
- 국내외 차트 석권과 뮤직비디오 3100만 조회수를 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤더블이 미니 2집으로 초동 80만장(발매 일주일 간 판매량)을 기록했다.
3일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 앤더블의 미니 2집 '시퀀스 02: 어트랙션(Sequence 02: Attraction)'은 발매 일주일 동안 총 80만 3415장(10월 27~11월 2일 집계) 판매됐다.
이는 종전 최고 기록인 미니 1집의 판매량(73만 1673장)을 넘어선 수치다. 특히 앤더블은 발매 첫날에만 52만 장 이상을 팔아치우며 일찌감치 2연속 '하프 밀리언셀러'에 등극했다.
앤더블은 국내 주요 음반 차트인 한터차트 일간 및 주간 앨범 차트, 써클차트 일간 리테일 앨범 차트 1위에도 이름을 올렸다.
미니 2집은 전작에서 시작된 '호기심'이 '관심'을 거쳐 '끌림'으로 이어지는 감정의 변화를 세련된 감각으로 풀어낸 앨범이다. 앤더블은 자연스럽게 시선이 머무는 대상을 조금 더 가까이 들여다보고, 그 안에서 발견한 새로운 감정을 감각적으로 그려냈다.
'시퀀스 02: 어트랙션'은 전 세계 15개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 톱10에 진입했고, 국내 주요 음원 사이트인 멜론 핫100 차트에도 타이틀곡 '프렌치 키싱(French Kissing)'을 포함한 수록곡 전곡이 차트인했다.
또한 타이틀곡 뮤직비디오 조회수는 3100만 회를 돌파하며 뜨거운 인기를 과시하고 있다.
alice09@newspim.com