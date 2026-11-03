목포시, 퇴원환자 돌봄 사각지대 해소 추진

AI 핵심 요약beta
- 목포시는 3일 퇴원환자 단기집중 돌봄서비스를 운영한다고 밝혔다
- 11월부터 12월까지 영양·가사 지원으로 돌봄 공백을 해소한다
- 수술 후 혼자 생활하기 어려운 시민의 가정 복귀를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 병원 퇴원 후 일상생활에 어려움을 겪는 시민들을 대상으로 단기 집중 돌봄서비스를 제공해 의료와 일상생활 사이의 돌봄 공백 해소에 나선다.
목포시는 3일 퇴원 이후 집중적인 돌봄이 필요한 시민을 지원하기 위해 11월부터 12월까지 '목포돌봄365' 통합돌봄 지역특화사업의 하나로 퇴원환자 단기집중서비스를 한시 운영한다고 밝혔다.
이번 사업은 노인맞춤돌봄서비스의 퇴원환자 단기집중서비스 예산이 소진된 이후에도 지속되는 돌봄 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 특히 퇴원 직후 회복 과정에서 발생하는 돌봄 사각지대를 최소화하는 데 초점을 맞췄다.
지원 대상은 급성기병원이나 요양병원에서 골절·낙상 등으로 수술을 받고 퇴원한 통합돌봄 대상자다. 혼자 일상생활을 유지하기 어렵거나 가족의 돌봄을 받기 힘든 시민을 우선 지원한다.
시는 대상자별 돌봄 필요도에 따라 영양 및 가사 지원 등을 제공하고 의료기관과 지역사회 간 연계체계를 강화할 계획이다. 이를 통해 퇴원환자가 기존에 거주하던 가정에서 안정적으로 회복하고 일상에 복귀할 수 있도록 지원한다는 방침이다.
목포시 관계자는 "퇴원이 곧 완전한 일상 복귀를 의미하는 것은 아니다"며 "회복 과정에서 도움이 필요한 시민의 돌봄 공백을 세심하게 살피고 살던 곳에서 안정적인 삶을 이어가도록 지원하겠다"고 말했다.
시는 '목포돌봄365'를 통해 5개 분야 43개 사업을 연계·추진하고 있다. 서비스 신청과 자세한 사항은 주소지 동 행정복지센터에서 안내받을 수 있다.
ej7648@newspim.com