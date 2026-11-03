대전교육청, 초·중·고 학교폭력 맞춤형 예방교육 지원

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12월까지 8개 영역 진단검사·교원 역량 강화 연수

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학생들의 학교폭력 인식과 태도를 진단하고 결과에 따른 학교별 맞춤형 예방교육을 추진한다.

3일 시교육청에 따르면 '2026학년도 학교폭력 감수성 진단검사' 참여학교 5곳을 선정하고 이달부터 다음 달까지 진단검사와 후속 교육을 운영한다.

대전시교육청이 '2026학년도 학교폭력 감수성 진단검사' 참여학교를 선정하고 학교별 맞춤형 예방교육을 지원한다. [사진=대전시교육청] 2026.11.03 vincent977@newspim.com

이번 사업은 학교폭력 유형이 다양해지고 학생 간 갈등이 복잡해지는 데 대응해 사안 발생 후 처리 중심에서 벗어나 학생들의 인식과 행동 특성을 사전에 파악하고 예방교육에 반영하기 위해 마련됐다.

시교육청은 관내 초·중·고등학교를 대상으로 공모를 진행해 초등학교 2곳, 중학교 2곳, 고등학교 1곳 등 모두 5곳을 선정했다. 진단검사는 초등학교 4~6학년, 중학교 1~3학년, 고등학교 1~2학년 학생을 대상으로 온라인으로 진행한다.

검사는 학교폭력 인식과 피해자 감수성, 폭력 합리화, 또래규범, 공동체 책임, 피해보호행동, 존중적 관계 실천, 디지털폭력 감수성 등 8개 영역으로 구성된다.

학생들이 학교폭력을 어떻게 인식하고 피해자의 입장에 얼마나 공감하는지, 폭력 상황에서 어떤 태도를 보이는지 살펴보는 방식이다.

시교육청은 진단 결과를 분석해 학교별 취약 영역을 파악하고 학생들의 발달 수준과 학교급 특성에 맞는 예방교육을 지원할 계획이다.

참여학교 교원을 대상으로 진단 결과 해석과 학교 교육과정 연계 예방교육 활용을 위한 찾아가는 역량 강화 연수도 진행한다.

김남규 미래생활교육과장은 "학교폭력 예방의 출발점은 학생들이 폭력을 어떻게 인식하고 친구의 아픔에 얼마나 공감하는지 이해하는 데 있다"며 "학교별 특성에 맞는 예방교육을 지원해 학생들이 서로 존중하고 배려하는 학교문화를 조성하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com