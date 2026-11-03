과기부, 휴머노이드 데이터시설 개소…AI 학습용 로봇 데이터 수집

국내 첫 휴머노이드 전용 데이터시설 가동

로봇 12대 원격조작으로 작업데이터 수집·학습

2027년 말부터 산학연에 단계적 시설 개방

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부는 한국기계연구원(기계연), 한국전자통신연구원(ETRI)과 함께 3일 기계연 본원에서 'AI 휴머노이드 데이터 팩토리' 개소식을 열었다고 밝혔다. 이족보행 휴머노이드 전용 데이터 생산시설이 국내에 들어선 것은 이번이 처음이다.

데이터 팩토리는 사람이 로봇을 원격으로 조작해 작업을 수행하고, 이 과정에서 발생하는 로봇의 움직임과 작업 데이터를 수집하는 시설이다. 휴머노이드가 가정이나 산업현장에서 스스로 작업을 수행하도록 지능을 높이려면 로봇의 움직임과 작업 과정을 담은 대규모 데이터가 필요하다.

AI 휴머노이드 데이터 팩토리 개념 이미지(AI 생성·일반형 도식) [그래픽=뉴스핌]

이 시설은 '자율성장 AI 휴머노이드 글로벌 TOP 전략연구단' 사업의 주관기관인 기계연이 ETRI와 협력해 구축했다. 연구단은 박찬훈 단장이 이끌며 2025년 5월부터 2030년 4월까지 사업을 수행한다. 데이터 팩토리는 휴머노이드의 팔다리 동작은 물론 온몸을 쓰는 작업까지 다양한 데이터를 수집할 수 있도록 설계됐다. 현재 휴머노이드 12대를 운영 중이며 로봇 대수와 수집 대상 작업은 단계적으로 늘려갈 계획이다.

수집된 데이터는 로봇이 사람의 지시와 주변 상황에 맞춰 스스로 작업을 수행하도록 AI를 학습시키는 데 쓰인다. 학습한 AI를 실제 로봇에 적용해 성능을 검증하고 그 결과를 다시 학습에 반영하는 방식으로 로봇의 작업 수행 능력을 높여갈 예정이다.

개소식에서는 원격 조작과 사람의 움직임 모방을 통한 데이터 수집 과정이 시연됐다. 휴머노이드들이 냉장고에서 물건 꺼내기, 세탁물 정리, 소파 정돈 등 일상 작업과 자동차 내부 버튼·레버 조작 등 산업현장 작업을 수행하며 데이터를 수집하는 모습을 선보였다. 기계연이 개발 중인 국산 휴머노이드 '카이로스(KAIROS)'의 정밀 물체 조작과 전신 움직임 모방 기술도 함께 공개됐다.

류석현 기계연 원장은 "고품질 로봇 작업 데이터를 대규모로 확보하는 것이 국가 기술 경쟁력의 핵심"이라고 말했다.

기계연은 2027년 말부터 산학연이 데이터 팩토리를 공동으로 활용할 수 있도록 단계적으로 개방할 계획이다.

biggerthanseoul@newspim.com