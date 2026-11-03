경기도북부소방재난본부, 겨울철 화재예방대책 추진

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부소방재난본부가 겨울철 화재 위험을 줄이기 위해 2026년 11월부터 2027년 2월까지 4개월간 '겨울철 화재예방대책'을 추진한다고 3일 밝혔다.

경기북부소방재난본부 전경. [사진=경기북부소방재난본부]

이번 대책은 '현장에서 작동하는 화재예방, 도민이 체감하는 겨울철 안전'을 목표로 최근 화재가 잇따른 노후주택과 공장·창고·물류시설, 겨울철 화재 고위험 취약시설을 중점 관리하는 데 초점을 맞췄다.

북부소방재난본부가 경기북부 지역의 최근 5년간 화재 발생 현황을 분석한 결과 겨울철 화재는 연평균 678건으로 전체 화재의 30.3%를 차지했다. 이는 사계절 중 가장 높은 비중이다.

건조한 날씨에 난방용 전기·가스 사용이 늘고 실내 활동 시간이 길어지는 점이 겨울철 화재 발생 증가의 주요 원인으로 분석됐다.

다만 겨울철 화재는 2022년 이후 매년 감소하는 추세로 지난겨울에는 595건이 발생해 전년 겨울 607건보다 2.0% 줄었다.

화재 원인별로는 부주의가 41.9%로 가장 많았으며 전기적 요인이 31.5%로 나타났다.

부주의로 인한 화재 가운데서는 담배꽁초가 30.3%, 불씨·불꽃 방치가 22.1%를 차지했다.

장소별로는 공동주택이 12.4%로 가장 많았고 공장 11.6%, 단독주택 11.1% 순으로 조사됐다.

경기북부소방재난본부는 노후주택과 어린이·노인 등 자력 대피가 어려운 가구를 대상으로 화재감지기 보급과 안전점검을 확대할 예정이다.

전기장판 등 난방용 전열기기를 많이 사용하는 주거취약시설에 대해서는 관계기관과 합동으로 전기화재 위험요인을 점검한다.

공장·창고·물류시설에는 소방서와 관계기관이 합동점검을 실시한다. 화재가 반복적으로 발생한 시설은 중점관리대상으로 지정해 지속적으로 관리할 예정이다.

또한 전통시장과 숙박시설, 캠핑장, 화목보일러 사용 주택 등 겨울철 화재 취약시설도 점검 대상에 포함된다.

본부는 성탄절과 연말연시, 설 명절 등 다중운집 시기에는 백화점과 영화관 등을 대상으로 비상구 및 피난통로 확보 여부를 집중 확인하고 한파·대설특보가 발효되면 예방순찰을 확대한다. 또한 소화전 동파 여부 등 소방활동 여건도 사전에 점검한다.

겨울철 화재예방 안내문. [자료=경기북부소방재난본부]

북부소방재난본부는 도민들에게 ▲전기장판과 난방기구 사용 후 전원 차단 ▲담배꽁초 완전 소화 후 폐기 ▲난방기기 주변 가연물 제거 ▲화재 발샐 시 대피후 119에 신고 등을 당부했다.

김문용 경기도북부소방재난본부장은 "겨울철 화재는 해마다 줄고 있지만 여전히 사계절 가운데 가장 많이 발생한다"며 "전기장판을 끄고 담배꽁초를 한 번 더 확인하는 작은 습관이 우리 가족을 지킨다"고 말했다.

asj7376@newspim.com