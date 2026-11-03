낸시, 티빙 '궁전랜드'로 첫 드라마 도전…공주 꿈꾸는 청소 담당

AI 핵심 요약beta
- 낸시는 3일 티빙 시트콤 ‘궁전랜드’로 첫 드라마에 도전했다.
- 낸시는 궁전랜드 청소 담당 지슬기 역을 맡아 공주를 꿈꾸는 인물을 연기한다.
- 낸시는 엉뚱한 매력과 사랑을 향한 열정으로 발랄한 연기를 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 낸시가 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'를 통해 첫 드라마에 도전한다.
'궁전랜드'는 겉은 궁전인데 속은 궁상인 사람들, 환상 뒤에서 환장을 버텨야 하는 사람들의 이야기다.
극 중 낸시는 마음은 궁전 속 공주지만 현실은 궁전랜드 청소 담당인 지슬기 역을 맡는다. 왕자님을 만나기 위해 궁전랜드에 입성했지만, 정작 기다리는 것은 로맨스가 아닌 근무표인 공주력 강한 인물이다.
낸시는 공주를 꿈꾸는 엉뚱한 면모부터 연애를 향한 남다른 열정까지 지슬기의 통통 튀는 매력을 발랄하게 풀어낼 예정이다. 현실과 상상 사이에서도 사랑을 향한 꿈을 놓지 않는 지슬기를 통해 능청스러운 연기와 사랑스러운 매력을 선보일 것으로 기대된다.
2016년 그룹 모모랜드로 데뷔한 낸시는 밝고 사랑스러운 이미지로 대중의 사랑을 받아왔다. 이후 뮤지컬 '전우'에서 정지연 중사 역을, '더 쇼! 신라하다'에서 승만공주 역을 맡으며 무대에서도 활약했다.
이번 작품에서는 자신만의 매력을 살린 캐릭터로 시청자들과 만난다. 특히 지슬기가 다양한 인물들과 부딪히며 만들어갈 에피소드 속에서 낸시 특유의 통통 튀는 에너지가 어떤 재미를 더할지 관심이 모인다.
한편 낸시가 출연하는 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'는 낸시의 첫 드라마 도전작으로 시청자들과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com