[NBA] 'Mr 트리플 더블' 웨스트브룩 등번호 '0' 영구결번 지정

AI 핵심 요약beta
- 오클라호마시티는 3일 러셀 웨스트브룩의 등번호 0번을 영구결번으로 지정했다
- 웨스트브룩은 오클라호마시티에서 11년간 활약하며 팀의 전성기를 이끌었다
- 그는 NBA 최초 3시즌 연속 평균 트리플 더블과 통산 최다 209회를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로농구(NBA) 오클라호마시티 썬더의 전성기를 이끌었던 '미스터 트리플 더블' 러셀 웨스트브룩의 등번호 0번이 구장 천장에 영원히 걸린다.
오클라호마시티 구단은 3일(한국시간) 웨스트브룩의 등번호 0번을 영구결번으로 지정한다고 발표했다. 결번식은 오는 2027년 2월 7일 홈구장에서 열리는 뉴욕 닉스와의 정규리그 경기에서 진행될 예정이다. 이로써 웨스트브룩의 0번은 닉 콜리슨의 4번에 이어 오클라호마시티 구단 역사상 두 번째 영구결번으로 남게 됐다.
웨스트브룩과 오클라호마시티의 인연은 구단의 태동기부터 시작됐다. 시애틀 슈퍼소닉스에서 오클라호마시티로 연고지를 공식 이전하기 직전인 2008년 신인 드래프트에서 1라운드 전체 4순위로 지명된 그는 18시즌의 긴 현역 커리어 중 무려 11년을 오클라호마시티에서 보냈다.
웨스트브룩은 커리어 초창기 케빈 듀란트와 막강한 원투펀치를 결성해 팀을 리그 최고의 강팀 반열에 올려놓았다. 2016년 듀란트가 자유계약(FA)으로 떠난 이후에는 팀의 절대적인 리더로서 압도적인 퍼포먼스를 선보였다.
특히 2016-2017시즌 평균 31.6점 10.7리바운드 10.4어시스트를 기록하며 '전설' 오스카 로버트슨 이후 NBA 역사상 처음으로 단일 시즌 평균 트리플 더블을 작성했다. 당시 그는 단일 시즌 최다인 42회 트리플 더블 신기록을 세우며 정규리그 최우수선수(MVP)에 등극했다. 웨스트브룩은 이후 두 시즌 연속으로 더 평균 트리플 더블을 올리며 NBA 최초 '3시즌 연속 평균 트리플 더블'이라는 대기록을 완성했다.
샘 프레스티 오클라호마시티 단장은 "영향력을 미치는 선수는 많지만, 위대한 선수만이 유산을 남긴다"라며 "웨스트브룩의 끈질긴 사고방식과 깊은 헌신 덕분에 오클라호마 주민들은 그를 가족처럼 여긴다. 그의 등번호는 구장 천장에 영원히 함께할 것"이라고 찬사를 보냈다.
2019-2020시즌을 앞두고 팀의 리빌딩 과정에서 휴스턴 로키츠로 트레이드된 웨스트브룩은 워싱턴 위저즈, LA 레이커스, LA 클리퍼스, 덴버 너기츠, 새크라멘토 킹스 등을 거치며 NBA 통산 최다인 209회 트리플 더블을 남기고 이번 비시즌 농구화를 벗었다. 통산 올스타 9회 선정, NBA 75주년 기념팀 헌액 등 화려한 발자취를 남긴 거장의 등번호는 이제 오클라호마시티의 전설이 됐다.
psoq1337@newspim.com