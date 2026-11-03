경기도 특사경, 30일부터 위생용품 제조·처리업체 집중 단속

AI 핵심 요약beta
- 경기도 특사경은 3일 위생용품 업체 불법행위 단속을 밝혔다
- 경기도는 30일부터 10일간 제조·처리업체를 집중 단속한다
- 무신고 영업과 표시·검사 위반 업체는 수사·행정처분한다
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무신고 영업·기준 규격 위반·자가품질검사 미실시 등 집중 점검
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 특별사법경찰단은 오는 30일부터 12월 9일까지 10일간 도내 위생용품 제조·처리업체 등을 대상으로 불법행위에 대한 집중 단속을 실시한다고 3일 밝혔다.
도에 따르면 위생용품은 일상생활에서 인체에 직·간접적으로 접촉하는 제품으로 세척제, 헹굼보조제, 일회용 컵·숟가락·젓가락·빨대, 화장지·물티슈·면봉·기저귀, 칫솔·치실 등이 해당한다.
이번 단속은 위생용품의 제조 및 유통 과정에서 발생할 수 있는 불법행위를 사전에 차단하고 도민들이 안심하고 사용할 수 있는 위생환경을 조성하기 위해 추진된다.
주요 단속 내용은 ▲영업신고 없이 위생용품을 제조·가공·소분하거나 위생물수건처리업을 운영하는 행위 ▲기준 및 규격에 맞지 않는 위생용품을 제조·판매하는 행위 ▲제품명·제조연월일 등 표시기준 위반 행위 ▲자가품질검사 미실시 ▲영업자 준수사항 위반행위 등이다.
'위생용품 관리법'에 따르면 무신고 영업, 기준·규격 위반 제품의 제조·판매, 자가품질검사 미실시 등의 적발 시 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
도 특사경은 단속 과정에서 위반행위가 확인된 업체에 대해 관련 법령에 따라 수사하고 행정처분이 필요한 사항은 관할 지자체 등 행정기관에 통보할 방침이다.
권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "위생용품은 도민들이 일상에서 자주 사용하는 제품인 만큼 제조·유통 과정에서 철저한 안전관리가 필요하다"며 "지속적인 단속을 통해 안심하고 사용할 수 있는 안전한 생활환경을 조성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com