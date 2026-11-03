백현진, '꿀알바' 특별 출연으로 존재감…'크래시2'로 열기 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 백현진이 30일 공개된 넷플릭스 ‘꿀알바’에 특별 출연했다
- 백현진은 사라진 부녀의 아버지 역으로 강렬한 인상을 남겼다
- 백현진은 16일 첫 방송되는 ‘크래시2’로 안방극장에 복귀한다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 백현진이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에 특별 출연해 짧은 등장에도 강렬한 인상을 남겼다. 이어 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로' 출연까지 예고하며 안방극장 활약을 이어간다.
지난 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 청년 '혁준(이재욱)'이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. '꿀알바'는 공개 직후 넷플릭스 대한민국 톱10 1위에 오른 데 이어 플릭스패트롤 기준 글로벌 톱10에도 진입하며 국내외 시청자들의 관심을 끌고 있다.
백현진은 극 중 흔적도 없이 사라진 혁준과 지윤(김민하)의 아버지 민수 역으로 특별 출연했다. 위태로운 가장의 무게를 섬세하게 표현하며 기이하고 비현실적인 사건이 이어지는 극에 현실감을 불어넣었다. 특히 혁준에게 트라우마로 남은 과거 민수의 '아빠의 기적' 장면은 현재 시점과 교차하며 두 사람의 과거 서사에 힘을 보탰다.
백현진은 오는 16일 첫 방송되는 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'에서도 시청자들과 만난다. 시즌1에서 개성 강한 연기로 눈도장을 찍었던 남강경찰서의 수장 구경모 역으로 돌아온다. '꿀알바'에서 특별 출연만으로 존재감을 드러낸 그가 '크래시2'에서는 어떤 활약을 보여줄지 기대가 모인다.
한편 백현진이 특별 출연한 '꿀알바'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.
moonddo00@newspim.com