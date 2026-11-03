음저협, 전국 377개 저작권 성실 납부 모범업소에 현판 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국음악저작권협회는 3일 10년간 저작권료를 납부한 377개 업소를 선정했다
- 음저협은 안성과 경남 모범업소에 저작권 모범업소 현판을 전달했다
- 음저협은 모범 사례를 알려 올바른 저작권 이용 문화를 확산할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 사단법인 한국음악저작권협회가 10년간 음악 저작권료를 성실히 납부한 전국 377개 업소를 '저작권 모범업소'로 선정했다고 3일 밝혔다.
음저협은 지난 10월 중 경기 안성시 죽산면 주민자치위원회(주민자치센터)와 경남 지역의 모범업소를 방문해 '저작권 모범업소' 현판을 전달하고 관계자들과 기념촬영을 진행했다.
이번 전달식은 장기간 저작권료를 성실히 납부해 온 업소의 사례를 널리 알리고, 음악 이용 현장에서 올바른 저작권 이용 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
'저작권 모범업소'는 2016년부터 2025년까지 10년 동안 사용료를 연체 없이 납부한 업소를 대상으로 선정됐으며, 전국 총 377개 업소가 이름을 올렸다.
특히 현판식을 진행한 안성시 죽산면 주민자치위원회는 전국 377개 모범업소 가운데 유일한 공공기관으로, 공공시설의 성실한 저작권료 납부 사례를 보여준다는 점에서 의미를 더했다.
음저협은 이번 사업에 대해 "단순히 저작권료 납부를 독려하는 데 그치지 않고, 오랜 기간 창작자의 권리를 존중하며 적법하게 음악을 이용해 온 업소를 모범 사례로 알리는 데 의미가 있다"고 설명했다.
특히 노래연습장, 커피전문점, 체력단련장 등 공연사용료 납부 대상 업소에서 적법하게 음악을 이용하고 그에 따른 저작권료를 지급하는 것은 창작자에게 정당한 대가가 돌아가는 음악 생태계의 중요한 기반이다.
음저협은 이번 현판 사업을 통해 이러한 모범적인 음악 이용 사례를 널리 알리고, 창작자와 음악 이용자가 함께 저작권의 가치를 존중하는 문화를 확산한다는 계획이다.
음저협은 센터관리위원회를 중심으로 모범업소 선정 기준과 현판 제작·배포 방안을 마련했으며, 지역별 대상 업소를 직접 방문해 현판 전달식을 이어가고 있다.
현판 전달과 함께 모범 사례를 적극적으로 알림으로써 공연사용료 납부 대상 업소 전반의 저작권 인식을 높인다는 방침이다.
이시하 음저협 회장은 "음악을 이용하면서 창작자의 권리를 존중하는 것은 건강한 음악 생태계를 만드는 가장 기본적인 실천"이라며 "10년 동안 꾸준히 저작권료를 납부해 온 모범업소의 사례가 널리 알려져, 저작권을 존중하는 문화가 우리 사회 전반으로 확산되길 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 창작자와 음악 이용자가 서로의 가치를 인정하고 함께 성장할 수 있도록 올바른 저작권 이용 문화를 만들어 나가는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.
alice09@newspim.com