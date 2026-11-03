플레어 유, 12월 서울서 첫 팬콘서트 투어…12일 선예매 오픈

AI 핵심 요약beta
- 플레어 유는 2일 데뷔 후 첫 팬 콘서트 포스터를 공개했다
- 플레어 유는 12월 26~27일 서울 장충체육관에서 공연한다
- 플레어 유는 서울을 시작으로 아시아 투어를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 그룹 그룹 플레어 유가 서울에서 데뷔 후 첫 팬 콘서트 투어를 개최한다.
플레어 유는 지난 2일 팬 콘서트 투어 '웨어 유어 인 서울(Where U'RE in SEOUL)'의 포스터를 공개했다.
공개된 포스터에 따르면 플레어 유는 오는 12월 26일~27일 양일간 서울 중구 장충체육관에서 팬 콘서트를 진행한다.
이는 데뷔 이후 처음으로 개최하는 팬 콘서트이자, 투어의 포문을 여는 공연이다.
앞서 플레어 유는 팬 콘서트 투어 개최 공지를 통해 서울을 시작으로 타이베이, 마카오, 싱가포르 등 아시아 주요 도시 순회를 예고한 바 있다.
그동안 다양한 활동으로 팬심을 사로잡은 이들은 새로운 무대로 글로벌 팬들과 만나며 무한한 성장과 폭발적인 인기를 입증할 전망이다.
플레어 유는 지난 10월 14일 미니 2집 '러브후드(LOVEHOOD)'를 발매하고 각종 음악방송 및 콘텐츠를 오가며 첫 컴백 활동을 활발하게 펼치고 있다.
이번 앨범은 사랑을 처음 경험하며 느끼는 설렘과 혼란 속에서 한층 성장해 가는 소년의 이야기를 담고 있다. 신보 발매에 이어 데뷔 후 첫 팬 콘서트 투어를 여는 만큼, 더욱 확장된 청춘 서사와 음악 스펙트럼을 녹여낸 다채로운 무대를 선보일 예정이다.
플레어 유의 서울 팬 콘서트 선예매는 멜론티켓에서 오는 12일 오후 8시부터 팬클럽 멤버십 회원을 대상으로 진행되며, 일반 예매는 13일 오후 8시부터 가능하다.
alice09@newspim.com