김시우, 셰플러·매킬로이와 12월 이벤트 대회서 샷 대결

AI 핵심 요약beta
- 김시우는 3일 미국 이벤트 대회 게임스 출전을 공식화했다.
- 김시우는 매킬로이·피츠패트릭·리하오퉁과 한 팀을 이뤘다.
- 김시우 팀은 12월 16일 셰플러 팀과 우승을 다툰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김시우가 세계적인 골프 스타 스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드)와 함께 미국 이벤트 대회에 출전한다.
미국 골프채널은 3일(현지시간) 오는 12월 16일 미국 플로리다주 주피터의 트럼프 내셔널 골프클럽 주피터에서 열리는 '옵텀 골프 채널 게임스' 출전 명단을 발표하며 김시우의 참가를 공식화했다. 2025년 처음 시작된 이 행사에 김시우가 출전하는 것은 이번이 처음이다.
이 대회는 정규 투어의 스트로크나 매치 플레이 방식에서 벗어난 변형 이벤트다. 4명이 한 팀을 이뤄 제한된 시간 내에 드라이버 샷, 칩샷, 퍼트 등 지정된 과제를 해결하는 형식으로 치러진다.
김시우는 매킬로이가 주장을 맡은 팀에 편성됐다. 맷 피츠패트릭(잉글랜드), 리하오퉁(중국)과 한 조를 이뤄 셰플러 팀과 대결한다.
셰플러 팀은 미국 출신 선수들로 전열을 구축했다. 크리스 고터럽, 마이클 브레넌, 잭슨 코이번이 셰플러와 손을 잡고 우승을 겨룬다.
psoq1337@newspim.com