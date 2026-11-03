영동군, 농어촌 기본소득 시범사업 공모 도전

AI 핵심 요약beta
- 영동군이 3일 농어촌 기본소득 시범사업 예비계획서를 제출했다
- 군은 주민 의견을 수렴하고 지급 시스템 구축을 마쳤다
- 영동군의회는 사업 선정을 촉구하며 군의 준비를 뒷받침했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 영동군이 2027년 농어촌 기본소득 시범사업 유치를 위해 농림축산식품부에 예비계획서를 제출했다.
영동군은 주민 의견 수렴과 지급 시스템 구축 등 사업 기반을 마련하고 최종 선정에 대비하고 있다고 3일 밝혔다.
군은 11개 읍·면 233개 경로당과 기관·단체를 방문해 사업을 알리고 주민 의견을 수렴했다.
영동군의회도 시범사업 선정을 촉구하는 건의문을 채택했다. 기본소득 지원 조례 제정과 사회보장제도 신설 협의를 마쳤으며 온라인과 읍·면 현장 신청이 가능한 전산시스템도 구축했다.
올해 전 군민 민생안정지원금 지급 경험을 바탕으로 신청부터 지급·정산까지 실무 체계도 점검했다. 군은 기본소득을 지역화폐인 영동페이와 연계해 전통시장과 소상공인 소비를 늘리고 지역 일자리와 생활서비스 확충으로 이어지도록 사업계획을 마련했다.
정영철군수는 "군민의 기대와 지역사회의 노력을 담아 예비계획서를 제출했다"며 "최종 발표평가까지 철저히 준비해 사업 선정에 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com