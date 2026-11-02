[핌in대구] 3연승 좌절 가스공사 강혁 감독 "알루마, 진지하게 해줬으면"

AI 핵심 요약beta
- 가스공사는 2일 안양 정관장에 71-77로 패했다.
- 3연승에 실패한 가스공사는 4쿼터 막판 추격에도 역전하지 못했다.
- 강혁 감독은 수비와 슈팅 보완, 알루마의 집중력을 주문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=대구 한국가스공사가 안양 정관장에 막혀 3연승에 실패했다.
가스공사는 2일 대구 실내체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 안양 정관장과의 홈경기에서 71–77로 패했다.
경기 후 가스공사 강혁 감독은 "1쿼터부터 준비했던 부분들이 안 됐다. 약속된 수비가 어긋나면서 쉬운 득점을 줬다. 점수가 벌어졌다. 마지막에 기회가 왔는데 4쿼터 막판 기회를 살리지 못했다. 선수들의 슈팅 연습이 더 많이 필요할 거 같다"고 총평했다.
다만 4쿼터 막판 4점 차까지 추격하는 뒷심은 보여줬다. 이 부분에 대해서도 강 감독은 "슛이 들어가지 않는데도 수비로 버틴 부분은 선수들에게 고맙다"면서 "선수들도 느꼈을 거고, 잘 추슬러서 다음 경기 준비 잘하겠다"고 말했다.
팀의 1옵션 외국인 선수 케베 알루마에 대해선 쓴소리도 아끼지 않았다. 이날 17점(9리바운드)을 넣긴 했지만, 막판 자유투를 잇따라 놓치는 등 아쉬운 모습을 보였다. 강 감독은 "알루마가 좀 더 진지하게 했으면 좋겠다. 코트에 뛸 때 좀 더 집중했으면 좋겠다"면서 "좋은 선수지만 컨디션이 좋지 않을 때도 있다. 그럴 때도 득점을 떠나서 경기에 집중했으면 좋겠다"고 주문했다.
한편 가스공사는 오는 4일 서울 SK와 원정경기를 치른다.
iaspire@newspim.com