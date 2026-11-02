[핌in대구] 3연승 노리는 가스공사 강혁 감독 "김민규 많이 성장했으면"

AI 핵심 요약beta
- 가스공사는 2일 정관장전에서 3연승에 도전했다
- 강혁 감독은 무니 공백을 노려 높이와 리바운드를 강조했다
- 김민규는 출전시간을 늘리며 경험과 성장을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=대구 한국가스공사가 3연승에 도전한다. 케베 알루마, 라건아를 앞세워 존 무니 없는 정관장 공략에 나선다.
가스공사 강혁 감독은 2일 대구 실내체육관에서 열리는 2026~2027시즌 KCC 프로농구 안양 정관장과의 홈경기를 앞두고 "(정관장 존)무니는 선수를 살려주는 플레이, 미들 레인지슛, 리바운드 등에 장점을 갖고 있다. 무니가 빠져있는 만큼 분명히 리바운드, 높이 싸움에서 이겨야 한다"면서 "무니가 빠져서 (정관장의)가드들이 득점을 더 적극적으로 할 거라 생각한다. 아반도 등 앞선 선수들을 타이트하게 수비하려고 한다"고 밝혔다.
정관장은 단단한 방패를 자랑하는 팀이다. 외국인 선수 2,3쿼터 2명 투입으로 바뀌며 평균 득점이 상승하고 있지만, 정관장의 경기당 평균 실점은 여전히 80점대다. 강 감독은 "정관장 수비가 강한 편이다. 볼 라인으로 많이 모이는 수비다. 수비 전술을 선수들이 잘 이해하는 거 같다. 조직력도 좋다"면서 "1라운드 맞대결 때 (정관장)한승희가 (케베)알루마를 막았다. 알루마가 적극적으로 골밑 플에리를 하려 했는데, 오히려 독이 됐다. 스페이싱 넓게 잡으면서 자연스럽게 하자고 했다"고 말했다.
한편 이날 역시 프로 2년차 김민규는 베스트5에 들어갔다. 강 감독은 "김민규 출전시간을 계속 주겠려고 한다. 잡아줘야 되는 부분도 있다. 욕심을 내서 자신의 플레이가 되지 않을 때도 있다"면서 "경기가 끝나면 얘기를 해주고 있다. 좋은 선수가 됐으면 좋겠다. 이번 시즌 많이 느끼고 부딪히며 성장했으면 좋겠다"는 바람을 밝혔다.
iaspire@newspim.com