강기윤 창원시장, 칠서취수장·철도망 국비 지원 요청…정혜경 의원과 간담회

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장은 2일 정혜경 의원과 국비사업을 논의했다
- 창원시는 칠서취수장 개선과 맘프 축제 국비를 요청했다
- 철도망 반영과 공공기관 이전 등 정책 지원도 건의했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 산적한 지역 현안에 대응하기 위해 국비 지원과 국가계획 반영을 국회에 요청했다.
창원시는 강기윤 시장은 2일 시청에서 정혜경 국회의원과 간담회를 열고 주요 국비 사업과 정책 현안을 논의했다고 밝혔다.
시는 먼저 칠서취수장 시설개선(신설) 사업과 문화다양성 축제 맘프(MAMF)에 대한 국비 지원을 건의했다.
칠서취수장 시설개선 사업은 기상이변이나 수질오염 등 비상 상황에 대비해 안정적인 수자원 공급 기반을 마련하는 사업이다. 시는 사업의 원활한 추진을 위해 정부 재정 지원이 필요하다고 설명했다.
올해 21회째를 맞은 맘프는 이주민과 내국인이 함께 참여하는 문화다양성 축제다. 시는 외국인 주민의 지역사회 정착과 다문화 공동체 형성을 위해 국비 지원 확대가 필요하다고 요청했다.
정책 현안으로는 햇빛소득마을 공모사업에 대한 국비 지원 확대와 제5차 국가철도망 구축계획 반영, 제2차 공공기관 지방 이전 유치가 제시됐다.
햇빛소득마을 사업과 관련해서는 주민의 초기 투자 부담을 낮출 수 있도록 정부 지원을 확대해달라고 건의했다. 국가철도망 구축계획에는 창원 관련 철도사업을 반영하고, 공공기관 2차 지방 이전 과정에서는 지역 균형을 고려해달라고 요청했다.
강 시장은 "국비 확보와 현안 해결은 국회와의 협력에 달려 있어 지속적으로 소통하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com