강기윤 창원시장 "행정절차 단축…패스트트랙 운영"

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 2일 주요 현안사업 행정절차 패스트트랙을 운영한다고 밝혔다
- 부서별 검토와 심의를 병행해 사업 처리 기간을 단축할 계획이다
- 조례·계약 등 절차를 줄여 입안과 심의 기간을 대폭 단축할 방침이다
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시민 체감 행정 지원체계 구축
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 행정절차라는 틀에 묶여 지연되던 경남 창원시 주요 현안 사업이 부서 간 협업을 통해 신속하게 추진된다.
창원시는 시정 핵심 과제와 장기 미해결 현안, 기업 민원 등을 대상으로 행정절차 단축 체계인 패스트트랙(Fast-Track)을 운영한다고 2일 밝혔다.
패스트트랙은 법정·필수 절차는 지키되, 부서별 검토와 심의 절차를 병행해 처리 기간을 줄이는 제도다. 시는 대상 사업을 지정한 뒤 전략조정실과 사업 부서, 법제·예산·감사·계약·인허가 부서가 참여하는 실무협의체를 구성할 계획이다.
실무협의체는 사업 초기 단계에서 행정절차 전반을 점검하고 병행 처리가 가능한 업무와 단축할 수 있는 절차를 선별한다. 부서 간 협의가 필요한 사안은 협의체에서 처리 방안을 조율한다.
조례·규칙 제정과 개정 과정에서는 부서 의견조회, 법제 심사, 성별영향평가 등을 신속하게 병행한다. 이를 통해 입안 준비부터 의회 제출까지 걸리는 기간을 기존 90일에서 45일 이내로 줄일 방침이다.
일상감사와 계약심의도 우선 처리와 수시 심의 방식을 적용한다. 시는 해당 절차의 전체 소요 기간을 약 55일에서 20일 정도로 단축할 계획이다.
강기윤 시장은 "불필요한 행정 지연을 줄이고 부서 간 협업을 강화해 시민이 체감할 수 있는 행정 지원체계를 만들겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com