최대성 대전시의원 "태권도 훈련시설 확충·포상금 확대 검토"

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회는 2일 태권도 선수단 지원 간담회를 열었다
- 선수단은 국제 규격 훈련시설과 노후 장비 교체를 건의했다
- 포상금 확대와 우수선수 영입 예산 증액도 함께 요청했다
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선수단 "국제규격 갖춘 훈련 환경 조성 필요"
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 지역 태권도 선수단의 경기력 향상을 위한 국제 규격 훈련시설 확충과 노후 장비 교체, 포상금 확대 등 지원 방안이 논의됐다.
시의회는 2일 의회 공감실에서 '대전시 태권도 발전을 위한 의견 청취 간담회'를 열고 선수단의 훈련 여건 개선과 경기력 향상을 위한 지원 방안에 대해 의견을 나눴다. 간담회는 최대성 의원(더불어민주당·동구2)이 주재했다.
이번 간담회는 대전시청 태권도 선수단이 훈련과 대회 참가 과정에서 겪는 어려움을 살펴보고 실질적인 지원 방안을 마련하기 위해 열렸다.
간담회에는 대전시청 태권도팀 길동균 감독과 김지훈 코치, 윤여준·서강은·박찬·정지우 선수, 윤용준 대전시 체육진흥과장, 성기찬 대전시체육회 체육진흥본부장 등이 참석했다.
이 자리에서 선수단은 국제 규격에 맞는 훈련 매트와 물품 지원, 노후 장비 교체, 포상금 지급 범위 확대, 우수선수 영입 예산 증액 등을 건의했다.
지도자와 선수 간 소통을 비롯해 훈련과 지도·감독 과정에서 겪는 어려움 등 선수단 운영 전반에 대한 의견도 나눴다.
주장을 맡고 있는 윤 선수는 "국제대회 참가 시 훈련 매트가 국제 규격과 달라 경기 적응에 어려움이 있다"며 "국제 규격에 맞는 훈련 환경을 갖추고 다른 실업팀과 비교해 지원과 투자도 확대할 필요가 있다"고 말했다.
최대성 의원은 "지도자는 선수 개개인의 잠재력과 역량을 끌어내고 선수들은 뚜렷한 목표 의식과 끊임없는 노력으로 프로정신을 갖춰야 한다"며 "선수들이 훈련에 집중하고 좋은 성과를 거둘 수 있도록 의회 차원에서도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com