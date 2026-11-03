한국 OECD 가입 30주년…경제계 "AI·혁신으로 새 성장동력 확보"

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회는 3일 OECD 가입 30주년 기념 만찬을 개최했다
- OECD 고위급 인사와 26개국 외교사절 등 80여명이 참석했다
- 한국은 AI와 혁신으로 성장동력을 확보하고 국제협력을 확대하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국 경제계가 경제협력개발기구(OECD) 가입 30주년을 맞아 국제사회와 협력 성과를 돌아보고 인공지능(AI)과 혁신을 통한 새로운 성장동력 확보 방안을 논의했다.
한국경제인협회는 3일 서울 더그랜드롯데에서 '한국의 OECD 가입 30주년 기념 만찬'을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 OECD 고위급 관계자와 26개국 외교사절, 국내 주요 기업인 등 80여명이 참석했다. 김창범 한경협 상근부회장은 "한국은 지난 30년간 OECD의 정책과 제도를 통해 선진경제로 도약했다"며 "앞으로의 30년은 한국의 경험을 세계와 나누며 글로벌 공급망 강화와 공동 번영을 이끄는 핵심 파트너가 되겠다"고 밝혔다.
OECD 경제계 자문기구인 Business at OECD(BIAC)의 한국이사를 맡고 있는 조현상 HS효성 부회장은 "OECD의 기업 거버넌스 기준은 아시아 외환위기 극복과 한국 기업의 발전 및 글로벌화에 중요한 길잡이 역할을 해왔다"고 평가했다. 이어 한국 산업계의 의견을 OECD에 전달하고 국제 정책 성과를 국내 기업 현장에 확산하는 데 기여하겠다고 강조했다.
백태웅 주OECD대표부 대사는 내년 OECD 각료이사회에서 'AI와 혁신을 통한 잠재성장률 제고'를 핵심 의제로 제안할 계획이라고 밝혔다. 프란티셰크 루지치카 OECD 사무차장은 "한국은 이미 세계적인 혁신 선도국으로, 앞으로 세계 경제의 발전에 더욱 기여해 주기를 기대한다"고 말했다.
이날 행사에는 루지치카 사무차장을 비롯해 루이스 데 멜루 OECD 경제국장 등 고위급 인사와 일본·독일·프랑스 등 26개국 주한 외교사절 및 주한 EU대사가 참석했다. 경제계에서는 조 부회장을 비롯해 현대자동차, LG, SK, 롯데, 포스코, HD현대 관계자들이 참석해 국제협력 확대 방안을 모색했다.
mkyo@newspim.com