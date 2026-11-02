용인특례시, HL지노믹스 일반산단 승인

AI 핵심 요약beta
- 용인시는 2일 HL지노믹스 일반산업단지 계획을 승인했다
- HL지노믹스는 275억 원을 투입해 원료의약품 시설을 확충한다
- 산단은 2029년 12월 준공을 목표로 조성된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
처인구 목신리 일원 3만4128㎡ 규모…2029년 12월 준공 목표
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기 용인특례시는 처인구 원삼면 목신리에 조성되는 '용인 에이치엘(HL)지노믹스 일반산업단지'의 산업단지계획을 승인했다고 2일 밝혔다.
시는 지난달 30일 산업단지계획을 승인했으며 해당 산단은 원삼면 목신리 408-20번지 일원 3만4128㎡ 규모로 조성된다.
한림제약의 자회사인 에이치엘(HL)지노믹스㈜는 총 275억 원을 투입해 원료의약품 제조시설을 확충하고 기존 공장과 연계한 생산시설 증설에 나설 계획이다.
이번 사업은 의료용 물질과 의약품 제조시설을 중심으로 산업단지를 조성하는 것으로 바이오 신약 개발과 해외시장 진출에 필요한 국제 기준의 생산 인프라를 확보하는 데 목적이 있다.
전체 부지 가운데 2만6147㎡는 공장과 연구시설이 들어서는 산업시설용지로 이는 전체 면적의 76.6%에 해당한다. 산단 진출입을 위한 도로 1512㎡도 함께 정비된다.
에이치엘지노믹스는 올해 말 착공해 2029년 12월 준공할 예정이다.
이상일 용인시장은 "첨단 바이오 실수요 기업이 입주하는 산업단지인 만큼 시설이 차질 없이 조성될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "기업들이 안정적으로 성장할 수 있는 기업하기 좋은 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com