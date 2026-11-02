대전경찰청, '112의 날' 기념식..."위험 신호 놓쳐선 안돼"

AI 핵심 요약beta
- 백동흠 대전경찰청장은 2일 112의 날을 맞아 신속 대응을 강조했다
- 백 청장은 신고자의 말 속 위험 신호까지 세심히 파악하라고 당부했다
- 대전경찰청은 올바른 신고문화 정착과 허위신고 자제를 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 백동흠 대전경찰청장이 '112의 날'을 맞아 긴급신고에 대한 신속한 대응과 함께 신고자의 말 속에 담긴 위험 신호까지 세심하게 파악할 것을 강조했다.
대전경찰청은 2일 112치안종합상황실에서 백동흠 청장과 직원들이 참석한 가운데 '112의 날' 기념식을 개최했다고 밝혔다.
백 청장은 이날 "112는 위급한 상황에 처한 국민을 보호하는 중요한 연결고리"라며 "신속하고 정확한 신고 접수는 물론 수화기 너머에 숨겨진 위험 신호까지 놓치지 않아야 한다"고 당부했다.
이어 "국민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 지역사회를 만드는 데 최선을 다해 달라"고 강조했다.
이날 기념식은 범죄와 각종 긴급 상황에서 시민의 안전을 책임지는 112 신고 대응체계의 중요성을 되새기고 현장 직원들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.
112 긴급신고전화는 1957년 치안본부가 서울과 부산에 '112비상통화기'를 설치하면서 본격적으로 도입됐다.
이후 1990년 '범죄와의 전쟁' 선포를 계기로 112 신고 활성화를 위해 매년 11월 2일을 '112의 날'로 지정해 기념하고 있다.
대전경찰청은 긴급신고 대응 역량을 강화하는 한편 불필요한 경찰 출동을 유발하는 허위·장난신고를 자제하는 등 올바른 112 신고문화 정착을 위한 시민들의 협조를 당부했다.
nn0416@newspim.com