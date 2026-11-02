NCT 드림, 정규 6집 발매 기념 쇼케이스 개최…신곡 무대 최초 공개

AI 핵심 요약beta
- NCT 드림은 12일 정규 6집 발매 기념 쇼케이스를 개최했다
- 쇼케이스에서 타이틀곡 등 신곡 무대를 최초 공개하고 소통한다
- 정규 6집은 9일 공개되며 총 10곡을 수록했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 NCT 드림이 정규 6집 발매를 기념해 팬들과 특별한 만남을 갖는다.
에스엠 엔터테인먼트 소속 NCT 드림은 오는 12일 오후 8시 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 정규 6집 발매 기념 쇼케이스 '더 하비스트 데이 - 드림 애프터 드림(The Harvest Day - DREAM AFTER DREAM)을 개최한다.
이번 쇼케이스에서 NCT 드림은 타이틀곡 '부기우기(Boogie Woogie)'를 비롯한 신곡 무대를 최초 공개하고, 새 앨범에 관한 다채로운 이야기를 나누며 팬들과 소통할 예정이다.
특히 이번 쇼케이스는 'NCT 드림이 지난 10년간 키워온 꿈의 결실을 수확하는 날'이라는 콘셉트로 진행된다. 정규 6집에 등장하는 농작물 오브제와 그간의 활동을 떠올리게 하는 다양한 소품으로 현장 곳곳을 꾸며 풍성한 볼거리를 선사할 전망이다.
NCT 드림의 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'은 오는 9일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 전곡 음원이 공개된다. 이번 앨범에는 빈티지 디스코 펑크와 모던 사운드가 어우러져 흥겨운 에너지를 전하는 타이틀곡 '부기우기'를 포함해 총 10곡이 수록됐다.
한편, 정규 6집 '드림 애프터 드림'은 9일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 구매할 수 있다.
moonddo00@newspim.com