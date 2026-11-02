대전교육청, '디지털교육 방향' 현장 의견 듣는다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 2일 AI시대 학생 역량 논의 회의 참가자를 모집했다
- 회의는 25일 대전컨벤션센터에서 디지털교육 방향을 논의한다
- 학생·교직원·학부모·시민은 11일까지 온라인으로 신청하면 된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11일까지 학생·학부모·교직원·시민 등 참가자 모집
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 인공지능(AI) 시대에 필요한 학생 역량과 디지털교육의 방향을 교육공동체와 함께 모색한다.
시교육청은 오는 25일 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 '2026년 제3회 대전교육공감원탁회의' 참가자를 모집한다고 2일 밝혔다.
이번 원탁회의는 AI와 디지털 기술이 교육과 일상 전반에 빠르게 확산하는 상황에서 학생들에게 필요한 미래 역량과 교육의 역할을 논의하기 위해 마련됐다.
회의는 'AI 시대, 디지털교육과 필요한 역량 함께 생각해 보기'를 주제로 정책 소개와 그룹별 토론 순으로 진행된다. 각 그룹에는 전문 퍼실리테이터(회의 촉진자)가 배치돼 참여자들의 의견 교환과 토론을 지원한다.
토론에서 제안된 의견은 관련 부서의 검토를 거쳐 향후 교육정책에 반영할 예정이다.
참여 대상은 학생과 교직원, 학부모, 시민 등으로 오는 11일까지 시교육청 홈페이지(참여·제안-정책토론-대전교육공감원탁회의-참여안내)에서 신청하면 된다.
봉사시간 인정을 희망하는 학부모와 시민은 1365자원봉사포털을 통해서도 신청할 수 있다.
오석진 교육감은 "AI 시대를 살아갈 학생들에게 어떤 배움과 역량이 필요한지 교육공동체가 함께 고민하는 자리가 되길 바란다"며 "학생과 학부모, 교직원, 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
vincent977@newspim.com