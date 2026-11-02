금호타이어, 전기차 레이싱 3연패

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 2일 전기차 레이싱 제조사 챔피언에 올랐다
- 금호타이어는 2024년부터 3년 연속 eN1 클래스 정상에 섰다
- 이노뷔 타이어 기술을 고성능 전기차용 제품 개발에 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 전기차 레이싱 무대에서 3년 연속 타이어 제조사 챔피언에 오르며 기술 경쟁력을 입증했다.
2일 금호타이어에 따르면 지난달 31일부터 이달 1일까지 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 '2026 현대 N 페스티벌' 최종전에서 eN1 클래스 타이어 제조사 부문 종합 우승을 확정했다. 2024년부터 3년 연속 정상에 오른 기록이다.
타이어 제조사 챔피언십은 클래스에 출전한 제조사별 선수들이 각 라운드에서 얻은 점수를 합산해 순위를 결정한다. 금호타이어는 올 시즌 금호 SL모터스포츠와 이레인 모터스포트, 웬스 인제 포디엄 레이싱 등 3개 팀에 레이싱 타이어를 공급하고 후원하며 꾸준한 점수 획득을 뒷받침했다.
이번 성과는 전기차 레이싱에 특화된 타이어 기술력을 입증했다는 점에서 의미가 크다. 전기차는 높은 차체 중량과 강력한 순간 토크로 타이어에 높은 성능을 요구한다. 전기차 전용 레이싱 타이어 '이노뷔(EnnoV)'는 고속 코너링에서의 접지력과 제동 제어력을 확보하고 반복적인 가감속과 고온 환경에서도 안정적인 성능을 유지했다.
금호타이어는 지난 3년간 축적한 주행 데이터와 레이스 현장에서 검증한 기술을 향후 전기차용 고성능 타이어 개발에 활용할 계획이다. 현대 N 페스티벌 최상위 프로 클래스인 금호 N1 클래스에도 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있다. 해당 클래스에는 고속 주행용 '엑스타 S700'과 우천 주행용 '엑스타 W701'이 투입됐다.
윤민석 금호타이어 G.마케팅담당 상무는 "3년 연속 타이어 제조사 챔피언이라는 뜻깊은 성과를 거둬 기쁘다"며 "모터스포츠를 통해 타이어 기술력을 고도화하고 전기차를 비롯한 고성능 제품 개발에 접목해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
한편 금호타이어는 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서도 8개 라운드 전 경기 우승과 2년 연속 종합 우승을 달성했다.
ej7648@newspim.com