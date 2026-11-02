에어로케이, 국제선 이용객 132만명 돌파…지난해 연간 실적 추월

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공은 2일 국제선 누적 이용객 132만명을 돌파했다
- 국제선 이용객은 지난해 같은 기간보다 39.7% 증가했다
- 전체 누적 이용객도 148만7000명으로 지난해 기록을 넘어섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공이 올해 국제선 누적 이용객 132만명을 넘어서며 지난해 연간 실적을 두 달 앞당겨 경신했다. 국내선을 포함한 전체 이용객도 지난해 연간 기록을 넘어서는 등 여객 증가세를 이어가고 있다.
에어로케이항공은 올해 1월부터 10월까지 국제선 누적 이용객이 132만5000여 명으로 집계됐다고 2일 밝혔다.
이는 지난해 같은 기간 94만8000여 명보다 39.7% 증가한 수치로 지난해 연간 국제선 이용객 126만여 명을 이미 6만4000여 명 웃돌았다.
지난달 국제선 이용객은 13만7000여 명으로, 지난해 10월 13만6000여 명보다 소폭 늘었다.
국내선을 포함한 전체 여객 실적도 증가했다. 지난달 전체 이용객은 15만8000여 명이었으며 올해 1~10월 누적 이용객은 148만7000여 명을 기록했다.
이는 지난해 같은 기간 110만3000여 명보다 34.8% 늘어난 규모다. 지난해 연간 전체 이용객 143만여 명도 이미 넘어섰다.
에어로케이는 지난달 25일부터 시작된 동계 운항 일정에 맞춰 안전 운항 체계를 유지하면서 연말 여행객 증가에 대응할 방침이다.
gyun507@newspim.com