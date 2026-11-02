경남교육청, 사학 경영평가 1등급 5곳 표창… 포상금 500만 원 지급 등

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 2일 사학 경영평가 우수 법인 5곳에 표창했다
- 평가에는 학교법인 90곳이 참여했으며 평균 점수는 137.4점으로 하락했다
- 교육청은 우수 법인에 포상하고 낮은 등급 법인에는 행정지도를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 경영평가가 우수한 사학에는 당근을, 낮은 등급 법인에는 행정지도를 통한 개선책을 꺼내 들었다.
도교육청은 2일 김해 롯데호텔앤리조트에서 열린 '2026년 학교법인 이사장 워크숍'에서 사학기관 경영평가 1등급 법인 5곳에 교육감 표창을 수여했다고 밝혔다.
수상 법인은 지성학원, 창원학원, 대병학원, 하동육영원, 아당학숙이다. 지성학원은 2024년 평가에 이어 두 차례 연속 1등급을 받아 다음 평가를 면제받는다.
이번 평가에는 도내 학교법인 90곳이 참여했다. 평가 대상 기간은 2024년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지다. 법인 운영의 책무성, 학교 운영의 민주성, 회계 운영의 건전성 등 3개 분야 25개 지표를 기준으로 총 200점 만점으로 평가했다.
학교법인이 제출한 자체 평가보고서와 증빙자료를 검증한 뒤 사학기관 경영평가위원회의 정성평가를 거쳐 결과를 확정했다.
전체 법인의 평균 점수는 137.4점으로, 2024년 142.3점보다 4.9점 하락했다. 도교육청은 평가지표 신설과 인정 기준 강화 등이 평균 점수에 영향을 준 것으로 분석했다.
최고 점수는 185.2점으로 2024년보다 15.9점 올랐다. 등급별로는 1등급 5곳, 2등급 23곳, 3등급 36곳, 4등급 22곳, 5등급 4곳으로 집계됐다.
도교육청은 1등급 법인 5곳에 포상금 500만원씩 지급하고 법인 필요경비 한도액을 30%까지 확대한다. 2등급 법인 중 상위 10곳에는 포상금 200만원씩을 지급한다.
2024년 평가보다 순위가 크게 오른 효암학원 등 10곳에는 법인 필요경비 한도액을 25%까지 늘릴 예정이다. 평가 결과가 낮은 법인에는 컨설팅과 행정지도를 통해 개선을 지원한다.
권순기 교육감은 "이번 평가가 사학의 공공성과 책무성을 높이는 계기가 되도록 우수 사례를 공유하고 법인의 자발적인 개선을 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com