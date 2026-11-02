경남도, 성희롱·성폭력 예방교육…건전한 공직문화 조성

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 2일 박완수 지사 등 고위직 30여 명에게 예방교육을 했다
- 김미경 강사가 존중의 리더십과 성인지 감수성을 주제로 강의했다
- 성희롱·성폭력 개념과 대응 매뉴얼, 디지털 성범죄 예방책을 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 고위직 공무원을 대상으로 성희롱·성폭력 예방교육을 통해 건전한 공직문화 조성에 나섰다.
경남도는 2일 도정회의실에서 박완수 지사와 고위직 공무원 등 30여 명을 대상으로 예방교육을 실시했다고 밝혔다.
김미경 한국양성평등교육진흥원 폭력예방교육 전문강사는 '존중의 리더십, 성인지 감수성 ON'을 주제로 강의했다.
강의에서는 성희롱·성폭력의 개념과 사례, 고위직 공무원의 책임과 의무, 피해자 구제 절차와 대응 매뉴얼, 디지털 성범죄 예방 방안 등을 다뤘다.
4대 폭력 예방교육은 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방을 위한 법정 의무교육이다.
교육을 이수하지 못한 대상자는 연말까지 사이버교육과 시청각교육 등을 통해 이수할 예정이다.
도는 내부행정망에 성희롱 신고센터를 운영하고 있다.
news2349@newspim.com