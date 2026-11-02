경기북부경찰청, 건국우유 우유팩 활용 보이스피싱 예방 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰청은 2일부터 3개월간 우유팩 캠페인을 진행했다
- 건국우유 우유팩에 보이스피싱 예방 수칙과 QR코드를 삽입했다
- 양 기관은 SNS 이벤트와 홍보영상으로 예방 활동을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부경찰청은 내년 1월 31일까지 약 3개월간 건국우유와 함께 보이스피싱 범죄 예방 수칙을 알리는 캠페인을 진행한다고 2일 밝혔다.
경기북부경찰청에 따르면 이번 캠페인은 시민들이 일상에서 자주 접하는 우유팩을 활용해 보이스피싱에 대한 경각심을 높이고 범죄 피해 예방 수칙을 자연스럽게 전달하기 위해 마련됐다.
우유팩에는 경찰청 대표 캐릭터 포돌이·포순이와 함께 보이스피싱 예방 QR코드와 캠페인의 문구인 '건전한 습관, 수상한 전화는 통화종료 꾹!'이 삽입된다.
스마트폰으로 QR코드를 스캔하면 경찰청 공식 유튜브 채널에 게시된 보이스피싱 예방 홍보영상으로 연결돼 주요 범죄 수법과 예방 수칙을 볼 수 있다.
경기북부경찰청과 건국우유는 11월부터 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 공동 캠페인 콘텐츠와 인스타그램 이벤트도 진행할 예정이다.
경찰은 보이스피싱 예방 영상과 카드뉴스 등 다양한 콘텐츠를 활용해 온·오프라인 예방 활동을 확대한다는 방침이다.
asj7376@newspim.com