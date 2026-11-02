부산시의회, AI 시대의 일상변화 주제 강연…궤도의 인사이트 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 3일 부산시청에서 제6회 아카데미를 개최했다
- 과학유튜버 궤도가 AI가 바꿀 일상과 미래를 강연했다
- AI가 산업과 사회에 미칠 영향과 미래 변화를 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 미래 인공지능(AI) 시대에 대비해 달라질 일상과 산업의 미래를 궤도의 설명으로 살펴보는 자리가 마련된다.
부산시의회는 3일 부산시청 1층 대강당에서 '제6회 부산시의회 아카데미'를 개최한다고 2일 밝혔다.
부산시의회 아카데미는 각 분야 전문가를 초청해 시민과 지식과 경험을 나누는 프로그램이다. 2023년부터 이어지고 있다.
이날 강연을 맡은 과학유튜버이자 방송인인 궤도가 강사로 나서 '인공지능(AI)이라는 새로운 도구, 우리의 일상은 어떻게 달라질까?'를 주제로 강연한다.
강연에서는 AI 기술이 일상생활과 산업, 사회 전반에 미치는 영향을 설명하고 기술 발전에 따른 미래 사회의 변화를 짚을 예정이다.시의회는 이번 강연이 기술과 미래 사회를 보다 쉽게 이해할 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.
강무길 부산시의회 의장은 "인공지능은 일상과 사회 전반에 큰 변화를 가져오는 중요한 요소"라며 "이번 강연이 AI 시대의 변화를 이해하고 미래를 준비하는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com