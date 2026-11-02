이재욱, 불안부터 생존 본능까지…'꿀알바'서 입체적 연기 변신

AI 핵심 요약beta
- 이재욱은 지난달 30일 공개된 꿀알바에서 빚에 쫓기는 청년을 연기했다
- 꿀알바는 공개 직후 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위에 올랐다
- 작품은 1일 넷플릭스 TV쇼 월드와이드 2위와 86개국 톱10을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이재욱이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 빚에 쫓기는 청년으로 변신해 극한의 공포와 생존을 오가는 열연을 펼쳤다.
이재욱은 지난달 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 거대한 빚 더미에 쫓겨 꿀알바에 발을 들이게 된 청년 혁준 역을 맡아 시청자들을 만났다.
'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 공개와 동시에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 톱10 시리즈' 1위에 오르며 흥행 청신호를 켰다.
또한 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, '꿀알바'는 지난 1일 기준 넷플릭스 TV쇼 부문 월드와이드 2위를 기록했다. 한국을 비롯해 프랑스, 독일, 홍콩, 말레이시아 등 86개국 넷플릭스 글로벌 톱10에 진입하며 글로벌 시장에서 존재감을 드러내고 있다.
극 중 이재욱은 기이한 사건과 연이어 닥치는 위협 속에서 극도의 불안과 공포에 휩싸이는 혁준의 모습을 현실감 있게 그려냈다. 순간순간 드러나는 비굴한 면모와 위기 속에서도 무너지지 않는 단단함까지 복잡하게 얽힌 내면을 입체적으로 표현하며 극에 긴장감을 불어넣었다.
특히 이재욱은 전개에 따라 달라지는 눈빛으로 인물의 심리를 생생하게 전달해 호평을 얻고 있다. 극한의 상황에 놓인 혁준의 모습을 설득력 있게 연기하며 작품의 몰입도를 한층 높였다.
앞서 '닥터 섬보이'에서 다정하고 따뜻한 면모로 로맨스의 설렘을 전했던 이재욱은 '꿀알바'를 통해 180도 달라진 얼굴을 완성했다. 다양한 장르와 캐릭터를 오가며 자신만의 필모그래피를 쌓아가고 있는 이재욱이 이어갈 활약에 더욱 관심이 집중된다.
한편, 이재욱이 출연하는 '꿀알바'는 넷플릭스를 통해 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com