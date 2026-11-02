대전교육청·고용노동청, 직업계고 졸업생 취업지원 협력

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청과 고용노동청이 2일 직업계고 졸업생 취업 지원에 협력했다
- 고용센터가 미취업 졸업생에게 먼저 연락해 맞춤형 상담을 제공한다
- 양 기관은 구인정보 공유와 채용행사, 취업·노동인권 교육도 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구인정보 공유·채용 행사·노동인권 교육 등 협력 확대
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 대전지방고용노동청이 직업계고 졸업생의 취업 공백을 줄이기 위해 협력 체계를 구축했다.
2일 시교육청에 따르면 양 기관은 이날 교육청 중회의실에서 직업계고 졸업생의 지속적인 진로·취업 지원을 제공하기 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약의 핵심은 졸업 후에도 취업하지 못한 학생에게 고용센터가 먼저 연락해 상담과 맞춤형 고용서비스를 제공하는 것이다.
현재 대전동아마이스터고의 'JOBSCO센터'와 대전여자상업고의 '커리어 라운지' 등 졸업생 계속지원센터가 운영 중인 진로·취업 지원에 대전고용복지플러스센터의 맞춤형 고용서비스를 연계하는 것이 핵심이다.
시교육청은 졸업 후에도 취업 지원을 희망하는 학생의 개인정보 제공 동의를 받아 관련 정보를 고용센터에 전달한다. 고용센터는 진로를 정하지 못했거나 취업하지 못한 졸업생에게 먼저 연락해 상담을 진행하고 적합한 취업지원 서비스로 연결한다.
양 기관은 직업계고 구인정보 공유와 채용 행사 지원을 강화하고 교사와 취업지원관의 역량 강화 연수, 학생 대상 취업정책 안내, 노동인권 보호 교육 등에도 협력하기로 했다.
마성균 청장은 "재학 중에는 학교와 교육청이, 졸업 후에는 고용센터가 청년들에게 먼저 다가가 맞춤형 고용서비스를 제공하겠다"며 "지역에서 안정적으로 일자리를 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
오석진 교육감은 "재학 중에는 학교와 교육청이 학생들의 첫 일자리를 준비하고, 졸업 후에는 고용노동청이 먼저 손을 내밀겠다"며 "교육에서 고용으로 끊김 없이 이어지는 취업지원 체계를 만들겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com