과천시, 통계청 '경제총조사' 평가서 재정경제부 장관 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 2일 경제총조사 우수기관으로 선정됐다
- 시는 4999여 개 사업체 조사와 홍보로 참여를 이끌었다
- 현장 소통으로 통계 신뢰도와 정확성을 높였다고 평가받았다
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조사 기피 사업체 직접 방문 소통 등 데이터 신뢰도 확보에 주력
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 통계청이 주관한 '경제총조사' 평가에서 우수기관으로 선정돼 재정경제부 장관 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.
경제총조사는 국내 산업 전반의 고용, 생산, 경영 실태를 다각도로 분석하는 국가 통계조사로 국가 및 지방자치단체의 경제·산업 정책 수립을 위한 핵심 기초자료로 활용된다.
과천시는 관내 4999여 개 사업체를 대상으로 현장 방문 면접조사와 인터넷 조사를 병행해 실시했다. 시는 사전에 체계적인 계획 수립과 전문 조사 인력 선발·교육을 마치고 난 후 다각적인 온·오프라인 홍보를 펼쳐 사업체의 자발적 참여를 이끌어냈다.
특히 조사 응답에 난색을 표하거나 적극적이지 않은 사업체를 직접 방문해 조사의 중요성을 설득하는 등 현장 밀착형 소통을 강화함으로써 통계의 신뢰도와 정확성을 대폭 높인 점을 인정받았다.
신계용 과천시장은 "사업체 협조 및 조사요원들의 노고 덕분이라며 실효성·맞춤형 경제 정책을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.
1141world@newspim.com