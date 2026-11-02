안성시, 유기질비료 지원사업 추가·변경 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 9일부터 2027년 유기질비료 신청을 받는다
- 신청 대상은 미신청 농업인과 기존 내용을 바꾸려는 농가다
- 신청서는 12월 4일까지 농지 소재지 센터에 제출해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 환경친화적 자연순환 농업 정착과 고품질 안전 농산물 생산을 지원하기 위해 '2027년도 유기질비료 지원사업' 추가·변경 신청을 오는 9일부터 접수한다고 2일 밝혔다.
이번 신청은 지난 6월 정기 신청 기간에 참여하지 못한 농업인과 기존 신청 내용을 변경하려는 농가를 대상으로 마련됐다.
이에 따라 신청 자격은 '농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률'에 따라 농업경영체에 등록된 농업인으로 지원 대상 농지는 신청자의 농업경영체에 등록된 농지로 한정된다.
신청은 오는 9일부터 12월 4일까지 28일간이며 신청 희망 농업인은 구입을 원하는 업체와 비종, 수량 등을 기재한 신청서를 농지 소재지 관할 읍·면·동 행정복지센터에 제출해야 한다.
특히 이번 추가·변경 신청은 농업경영정보 포털인 농업e지를 통한 온라인 접수가 불가능해 반드시 기한 내 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청해야 한다.
시 관계자는 "경작 농지를 농업경영체에 빠짐없이 등록하고 기간 내 신청해 지원 혜택을 놓치는 농가가 없기를 바란다"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com