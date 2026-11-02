알카라스, 디미노어 꺾고 빈오픈 우승...ATP 500 대회 26연승

AI 핵심 요약beta
- 알카라스는 1일 빈오픈 결승에서 디미노어를 꺾고 우승했다
- 알카라스는 ATP 500시리즈 26연승과 시즌 4승을 달성했다
- 알카라스는 통산 28번째 우승과 500시리즈 11승을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계랭킹 2위 카를로스 알카라스(스페인)가 남자프로테니스(ATP) 투어 500시리즈 대회 26연승을 이어가며 빈오픈 정상에 올랐다.
알카라스는 1일(현지시간) 오스트리아 빈의 비너 슈타트할레에서 열린 ATP 투어 500시리즈 에르스테 뱅크 오픈(빈오픈) 남자 단식 결승에서 앨릭스 디미노어(10위·호주)를 1시간 27분 만에 세트 스코어 2-0(6-1 6-4)으로 제압했다.
알카라스는 이날 승리로 ATP 500시리즈 26연승을 기록했다. 알카라스는 2025년 4월 이후 해당 등급 대회에서 단 한 번도 패하지 않았다. 올해 역시 카타르 도하, 일본 도쿄에 이어 빈까지 제패하며 500시리즈 16전 전승을 달렸다. 500시리즈 통산 우승 횟수를 11회로 늘린 알카라스는 로저 페더러(16회), 노바크 조코비치, 라파엘 나달(이상 15회)의 뒤를 이어 역대 4위다.
이번 대회에서 알카라스는 5경기를 치르는 동안 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 경기력으로 시즌 4번째이자 통산 28번째 투어 단식 타이틀을 챙겼다. 디미노어와의 상대 전적에서도 7전 전승으로 절대적 우위를 유지했다.
첫 세트는 알카라스의 일방적인 흐름이었다. 상대 서브 게임을 연달아 브레이크하며 4-0으로 크게 달아난 끝에 36분 만에 6-1로 기선을 제압했다. 두 번째 세트에서는 4-4로 맞선 9번째 게임을 꺾고 승기를 잡은 뒤 포핸드 크로스 샷으로 마침표를 찍었다.
올해 4월 손목 부상으로 코트를 떠났다가 8월 복귀한 알카라스는 완벽한 회복세를 증명했다. 이미 왕중왕전인 ATP 파이널스 출전을 확정한 알카라스는 다음 주 파리 마스터스에 출전한다.
psoq1337@newspim.com