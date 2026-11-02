연천군, 통계조사 업무유공으로 재정경제부 장관 표창

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 2일 대규모 통계조사 업무유공 기관표창을 수상했다
- 공무원과 조사요원 등도 장관·처장 표창을 받아 총 8건을 수상했다
- 군은 정확한 통계 생산과 조사 품질 향상을 위한 지원을 강화할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 '2024~2026년 대규모 통계조사 업무유공' 포상에서 재정경제부 장관 기관표창을 수상했다고 2일 밝혔다.
이번 포상은 국가데이터처가 2024년 가구주택기초조사, 2025년 인구주택총조사와 농림어업총조사, 2026년 경제총조사 등 4개 대규모 통계조사의 성공적인 수행에 기여한 기관과 유공자를 격려하기 위해 마련됐다.
연천군은 기관표창과 함께 공무원 1명과 조사요원 5명이 재정경제부 장관표창을, 조사요원 1명이 국가데이터처장 표창을 받았다. 기관과 개인 부문을 합쳐 총 8건의 표창을 수상했다.
군은 대규모 통계조사의 원활한 추진을 위해 조사인력 운영, 조사구 관리, 현장조사 지원, 주민 참여 홍보 등 조사 전반에 걸쳐 체계적인 행정 지원을 제공했다.
특히 농촌지역인 연천군의 특성을 고려해 현장조사 과정에서 발생하는 어려움을 해소하고 조사요원과 관계기관 간 협조체계를 구축하는 등 정확하고 신뢰도 높은 통계자료 확보에 힘썼다.
연천군은 이번 수상을 계기로 국가 통계의 중요성에 대한 인식을 높이고 앞으로도 정확한 통계자료 생산과 조사 품질 향상을 위한 지원체계를 강화할 방침이다.
이현주 연천군 기획감사담당관은 "이번 수상은 어려운 조사 여건 속에서도 책임감을 갖고 조사에 임한 조사요원과 적극적으로 협조해 주신 군민 여러분이 함께 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 정확하고 신뢰할 수 있는 통계를 바탕으로 지역의 변화와 군민의 수요를 면밀히 파악해 실효성 있는 정책을 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com