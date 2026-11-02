FIFA U-17 월드컵 최종명단 21명 확정…19일 우간다와 첫판

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회는 2일 U-17 월드컵 대표팀 21명을 확정했다
- 김현준 감독의 대표팀은 유스팀 선수 19명 중심으로 구성됐다
- 대표팀은 19일부터 카타르에서 우간다 등과 조별리그를 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵에 출전할 21명의 태극전사 명단이 확정됐다. 대한축구협회는 오는 19일부터 카타르에서 열리는 대회에 참가할 남자 U-17 대표팀 최종명단을 2일 발표했다.
김현준 감독이 이끄는 대표팀은 골키퍼 3명, 수비수 7명, 미드필더 9명, 공격수 2명으로 구성됐다. 지난 9월 스위스 유럽축구연맹(UEFA) 프렌드십컵에 참가한 인원을 중심으로 김건호(인천U18)와 안선현(포항U18)이 재발탁됐다. 프로구단 산하 유스팀 소속이 19명으로 대부분을 차지했으며, 학원팀에서는 이승화(보인고)와 백건(신평고) 2명이 이름을 올렸다.
선수단 연령대는 2009년생이 20명으로 주를 이룬다. 미드필더 임지성(전북U18)은 팀 내 유일한 2010년생이다.
앞서 대표팀은 지난 5월 사우디아라비아에서 개최된 2026 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵 8강에 진출해 월드컵 본선 티켓을 획득했다. 대표팀은 2일부터 7일까지 천안 코리아풋볼파크에서 국내 최종 훈련을 소화한 뒤 11일 결전지인 카타르 도하로 출국한다.
올해 U-17 월드컵은 19일부터 12월 13일까지 진행된다. 총 48개국이 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르며, 각 조 1·2위 24개 팀과 3위 중 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출한다. B조에 속한 한국은 19일 우간다와의 1차전을 시작으로 22일 뉴칼레도니아, 25일 에콰도르와 맞대결을 펼친다.
◆ 2026 FIFA U-17 월드컵 대표팀 최종명단(21명)
▲ 골키퍼(GK) = 장준영(포항스틸러스 U-18), 이승화(서울보인고), 김건호(인천유나이티드 U-18)
▲ 수비수(DF) = 강무성(울산HD U-18), 최건민(전북현대 U-18), 최민준, 성민수(이상 포항스틸러스 U-18), 태도윤(울산HD U-18), 김정현(수원삼성 U-18), 최재혁(강원FC U-18)
▲ 미드필더(MF) = 정하원(FC서울 U-18), 한승민, 임지성(이상 전북현대 U-18), 박경훈, 이인우(이상 수원삼성 U-18), 박주호(부산아이파크 U-18), 안선현(포항스틸러스 U-18), 김지호(대전하나시티즌 U-18), 백건(충남신평고)
▲ 공격수(FW) = 김지우(부산아이파크 U-18), 남이안(울산HD U-18)
psoq1337@newspim.com