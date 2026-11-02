경기도주식회사, 프로배구 경기장에 다회용기 공급 시작

AI 핵심 요약beta
- 경기도주식회사는 1일 프로배구 경기장에 다회용기 공급을 시작했다.
- 올해 도내 프로배구 4개 구단과 프로농구 5개 구단에 공급한다.
- 경기장 일회용품을 줄이고 최대 15만 개를 회수·세척해 재사용한다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도주식회사는 프로축구와 프로통구에 이어 지난 1일 평택시 이충문화체육센터에서 열린 KB손해보험 스타즈의 시즌 첫 홈경기를 시작으로 프로배구 경기장에 다회용기 공급을 시작했다고 2일 밝혔다.
올해 사업 대상은 KB손해보험 스타즈, IBK기업은행 알토스, 한국전력 빅스톰, 현대건설 힐스테이트 등 도내 프로배구 4개 구단이다.
여기에 고양 소노 스카이거너스 등 프로농구 5개 구단 홈경기에도 다회용기를 공급하며 총 공급 물량은 최대 15만 개에 이를 예정이다.
이번 사업은 경기장 내 일회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 관람객은 경기장 매점이나 푸드트럭에서 식음료를 다회용기에 제공받은 뒤 사용한 용기를 지정된 반납함에 반납하면 된다.
회수된 용기는 전문 세척업체에서 위생적으로 세척·검수한 뒤 다시 사용된다.
경기도주식회사는 지난달부터 도내 프로농구 5개 구단 홈경기에도 다회용기 공급을 시작했다. 또 지난 3월 프로축구 정규리그 개막전부터 10월 말까지 화성FC, 안산그리너스, 안양FC, 부천FC 등 4개 구단 홈경기에 총 27만9000개의 다회용기를 공급했다.
이외에도 안산 열린음악회, 광명 특화지구 골목비어축제, 시흥 평생학습축제, 안산 김홍도축제 등 도내 주요 행사에도 다회용기를 지원하며 적용 범위를 넓히고 있다.
asj7376@newspim.com