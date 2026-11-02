익산시, 반도체 소부장 특화단지 조성 비전…타운홀미팅

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 2일 반도체 소부장 산업 전략을 시민과 공유한다고 밝혔다
- 익산시는 11일 특화단지 조성과 미래산업 발전을 논의하는 타운홀미팅을 연다
- 기업·대학·시민이 인재 양성과 청년 정착 등 산업 육성 방안을 논의한다
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특화단지 조성 로드맵·청년 인재 양성 논의…9일 오후 6시까지 참가 신청
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 반도체 소재·부품·장비(소부장) 산업 육성 전략을 시민들과 공유하고 지역 미래산업 발전 방향을 논의하는 자리를 마련한다고 2일 밝혔다.
시는 오는 11일 오후 2시 신동 익산공공영상미디어센터에서 '반도체 소부장 특화단지와 익산의 미래'를 주제로 두 번째 타운홀미팅을 개최한다. 참가 신청은 오는 9일 오후 6시까지 받는다.
이번 행사는 지난 9월 첫 타운홀미팅에 이어 주요 시정 현안을 시민들과 공유하고 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.
지역 반도체 소부장 기업 관계자와 원광대학교 교수 및 학생, 시민 등이 참여해 익산의 미래 산업 전략을 논의할 예정이다.
시는 행사에서 반도체 소부장 특화단지 조성 로드맵을 설명하고 현장형 인재 양성을 통한 청년들의 지역 정착 방안과 산업 육성 방향 등을 공유한다.
이어 최정호 익산시장과 관련 분야 전문가, 시민들이 참여하는 질의응답을 통해 특화단지 조성과 관련한 궁금증을 해소하고 산업 발전 및 지역 성장을 위한 정책 아이디어를 나눌 계획이다.
참여 희망 시민은 익산시 누리집이나 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시된 네이버 폼 링크 또는 QR코드를 통해 신청하면 된다. 최종 참석 대상자에게는 오는 10일 개별 문자로 행사 안내사항을 전달한다.
시는 앞으로 청년, 복지, 문화 등 다양한 시정 현안을 주제로 타운홀미팅을 정기적으로 열어 시민과의 소통을 이어갈 방침이다.
lbs0964@newspim.com