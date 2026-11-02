의정부시, 용현지구 교통 개선 대안 제시

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 2일 용현지구 교통 개선안을 마련해 관계기관 협의에 나섰다
- 시는 경전철 역사 신설과 장암~고산 터널 개설 등을 대안으로 제시했다
- 시는 개선안을 광역교통개선대책에 반영해 달라고 국토부 등에 요청했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 의정부용현 공공주택지구 조성에 따른 교통 혼잡을 완화하기 위해 자체 개선 방안을 마련하고 이를 광역교통개선대책에 반영하기 위한 관계기관 협의에 나섰다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 의정부용현 공공주택지구는 2024년 11월 수도권 신규택지 후보지로 지정됐다. 신곡동과 용현동 일원 80만 9474㎡에 7275세대, 계획인구 1만 6872명 규모로 조성되며 한국토지주택공사(LH)가 사업을 시행한다.
의정부용현 공공주책지구 준공 목표 시점은 2034년으로 시는 사업지 인근 만가대교차로의 교통 혼잡을 줄이고 경전철 순환선 구축을 추진하기 위해 교통 개선 대안을 마련하고 우선순위를 정했다.
시는 주요 대안으로 ▲용현지구 내 경전철 역사 신설을 통한 경전철 순환선 연계 ▲장암~고산 터널 개설을 통한 신평화로 교통량 분산 및 우회도로 확보 ▲만가대교차로 기하구조 개선과 입체화 등을 제시했다.
시는 해당 방안을 용현지구 광역교통개선대책에 반영하기 위해 지난 9월 국토교통부를 시작으로 대도시권광역교통위원회, 한국교통연구원, 한국토지주택공사를 차례로 방문했다.
의정부시는 각 기관과 개선 방안을 논의하고 시가 마련한 대안을 광역교통개선대책에 반영해 달라고 요청했다고 전했다.
김원기 의정부시장은 "용현지구 조성은 주택 공급뿐 아니라 입주민과 지역 주민의 교통 편의까지 함께 고려해야 하는 사업"이라며 "주변 지역의 교통 혼잡을 줄이고 시민들이 보다 편리하게 이동할 수 있도록 관계기관과 적극 협의해 시가 마련한 개선 방안이 광역교통개선대책에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com