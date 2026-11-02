진도군 '진도개 디지털 신분증' 구축…혈통관리 혁신

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 2일 전국 최초 블록체인 혈통관리시스템을 구축했다
- 진도개 양육자는 앱으로 혈통증명서 등 전자증명서를 신청했다
- 출생신고·변경등록·진료예약 등 행정서비스도 앱으로 이용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 천연기념물 진도개의 혈통과 생애 이력을 디지털로 관리하는 전국 최초의 혈통인증관리시스템을 구축했다.
진도군은 2일 블록체인 기반 전통반려견 혈통인증관리시스템 구축을 완료했다고 밝혔다.
이번 사업은 2026년 정보통신기술(ICT) 활용 스마트빌리지 보급·확산 공모사업의 하나로 지난 5월부터 추진됐다.
시스템은 혈통 정보와 개체별 이력을 연계하고 스마트폰 앱으로 각종 행정서비스를 이용할 수 있도록 설계됐다. 진도개 양육자는 앱에서 출생확인서와 진도개증명서, 혈통증명서 등 3종의 전자증명서를 신청하고 발급 여부를 확인할 수 있다. 서비스는 '진도군 공공앱'을 내려받아 설치한 뒤 이용할 수 있다.
특히 블록체인과 분산신원인증(DID) 기술을 적용해 증명서 위·변조를 방지하고 진위 확인이 가능하도록 했다. 이를 통해 혈통 인증의 신뢰성과 관리 체계의 투명성을 높였다.
행정 절차도 간소화된다. 양육자는 앱에서 출생신고와 소유자·주소 등 등록사항 변경, 반출입 신청을 할 수 있다. 진료와 예방접종, 전자칩 관련 예약 및 심사 신청도 가능하다. 민원 처리와 승인 결과는 문자로 안내받을 수 있다.
현장 방문이나 검사가 필요한 절차는 기존대로 유지하되 신청 이후 처리 결과를 확인하는 번거로움을 줄여 이용 편의를 높였다.
이재각 진도군수는 "디지털 기술을 활용한 체계적인 혈통관리로 진도개의 가치를 지켜 나가겠다"며 "사용 교육과 홍보를 강화하고 현장 의견을 반영해 군민이 편리하게 이용할 수 있는 서비스로 발전시키겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com