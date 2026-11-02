[KPGA] 배용준의 연장 우승에 춤과 응원까지…렉서스 마스터즈, 나흘간의 열전 마감

AI 핵심 요약beta
- 렉서스코리아가 29일부터 1일까지 렉서스 마스터즈를 개최했다
- 배용준이 연장전에서 장유빈·정재현을 제치고 시즌 첫 우승을 차지했다
- 대회는 음악·응원·선수 퍼포먼스로 팬과의 교류를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=배용준의 연장 우승으로 막을 내린 '2026 렉서스 마스터즈'가 음악과 응원, 선수들의 퍼포먼스를 곁들인 대회 운영으로 골프 팬들을 만났다.
렉서스코리아는 지난달 29일부터 이달 1일까지 인천 영종도 클럽72 오션코스(파71·7076야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 렉서스 마스터즈를 마무리했다.
올해 3회째인 이번 대회에는 선수 102명이 출전해 총상금 10억원을 놓고 경쟁했다. 우승은 최종합계 12언더파 272타로 장유빈, 정재현과 동타를 이룬 뒤 연장 승부에서 앞선 배용준에게 돌아갔다. 배용준은 두 번째 연장에서 세 번째 샷을 홀 가까이 붙여 승기를 잡았고, 시즌 첫 승이자 투어 통산 세 번째 우승을 거뒀다.
배용준은 우승상금 2억 원과 함께 '2026 렉서스 크리에이티브 마스터즈' 수상자인 이지우 작가와 협업해 만든 트로피를 받았다. 아버지의 전역에 맞춰 우승 소식을 전하게 된 기쁨을 밝힌 그는 이번 성과를 자신감으로 삼아 PGA 투어 진출에 도전하겠다는 뜻도 전했다.
대회는 2024년 이승택의 생애 첫 우승, 지난해 김재호의 210번째 출전 끝 첫 정상 등극에 이어 올해도 연장전에서 챔피언이 결정되는 승부를 남겼다.
코스에서는 순위 경쟁과 함께 선수와 관람객의 교류가 이어졌다. '열정과 환호'를 주제로 운영한 9번홀 '마스터즈 라운지'에서는 선수들이 고른 음악이 흘렀고, 갤러리들은 자유롭게 응원을 보냈다. '하이파이브존'에서는 선수와 팬들이 손을 맞대며 인사를 나눴다.
선수들도 적극적으로 호응했다. 김백준은 마이클 잭슨의 '빌리 진'에 맞춰 춤을 선보였고, 올해 신설된 '베스트 드레서'에 선정됐다. 최종일에는 김민규가 에이티즈 멤버 최산의 안무를 따라 하며 관람객의 박수를 받았다.
나흘 동안 홀인원도 세 차례 나왔다. 첫날 9번홀에서 홀인원을 작성한 안지민은 전기차 'ES 350e'를 부상으로 받았다. 대회에서 홀인원으로 렉서스 차량을 받은 첫 사례다. 이튿날에는 이상엽이 8번홀에서 한 번의 샷으로 공을 홀에 넣어 하이브리드 SUV 'NX 350h'를 차지했다. 3라운드에는 이동환이 9번홀 홀인원 대열에 합류했다.
경기장 밖에는 차량 전시와 체험 공간을 마련했다. 팬 빌리지에서는 '올 뉴 ES 350h'를 비롯해 'LX 700h', 'LM 500h', 'RX 450h+' 등 렉서스 전동화 모델을 선보였다. TGR존의 드라이빙 시뮬레이터와 골프 기초 강습, 미니 퍼팅, 골프 시뮬레이터도 운영했다. 공예 작가들의 작품과 렉서스 영파머스 상품, 공식 굿즈도 전시했다.
렉서스 고객을 대상으로는 선수와 함께 로프 안에서 18홀을 이동하는 '오너러리 옵저버' 프로그램을 진행했다. 18번홀 그린 앞의 고객 전용 라운지에서는 경기 관람과 함께 케이터링, 복합문화공간 '커넥트투'의 음료 서비스를 제공했다.
콘야마 마나부 렉서스코리아 사장은 선수와 갤러리의 참여에 감사를 전하며, KPGA와 협력해 국내 골프 문화에 기여하고 선수와 팬, 고객이 교류하는 대회로 발전시키겠다고 밝혔다.
iaspire@newspim.com