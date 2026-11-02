부산교육청, 유해약물 오·남용 예방 수상작 45점 순회 전시

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 2일 유해약물 오남용 예방 공모전 수상작 전시회를 연다고 밝혔다.
- 전시는 3일부터 13일까지 놀이마루와 부산시청 지하 연결통로에서 진행된다.
- 학생·학부모·교직원이 출품한 포스터 등 수상작 45점을 전시한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 학생들의 유해약물 오남용 예방을 적극 나섰다.
시교육청은 오는 3일부터 13일까지 11일간 전포동 놀이마루와 부산시청 지하 연결통로에서 '2026년 유해약물 오·남용 예방 공모전' 수상작 전시회를 개최한다고 2일 밝혔다.
전포동 놀이마루에서는 3일부터 7일까지, 부산시청 지하 연결통로에서는 9일부터 13일까지 전시가 이어진다.
이번 전시에는 공모전에 참여한 학생·학부모·교직원의 수상작 45점이 전시된다. 포스터 13점, 웹툰·카툰 11점, 캘리그라피 14점, 캐릭터 디자인 7점 등이다.
작품에는 흡연과 음주, 마약류 등 유해약물 오·남용 예방과 건강한 생활 실천을 위한 메시지가 담겼다.
시교육청은 시민 접근성이 높은 공공장소에 작품을 전시해 유해약물의 위험성을 알리고 예방의 중요성을 공유할 계획이다.
김석준 교육감은 "이번 전시회 작품을 통해 유해약물 오·남용의 위험성을 알리고, 예방의 중요성을 깊이 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "예방교육과 홍보 활동을 통해 건강한 교육환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com