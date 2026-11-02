스웨덴 알름그렌, 뉴욕 마라톤 정상…30년 만에 유럽 태생 선수 우승

AI 핵심 요약beta
- 안드레아스 알름그렌이 2일 뉴욕 마라톤 데뷔전에서 우승했다
- 알름그렌은 2시간 6분 1초로 유럽 선수 30년 만의 정상에 올랐다
- 셰일라 체프키루이는 2시간 24분 36초로 여자부 우승을 차지했다
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여자부 케냐 쳅키루이, 2024년도에 이어 2연패 달성
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스웨덴의 중장거리 간판 안드레아스 알름그렌이 풀코스 마라톤 데뷔전에서 세계 최대 축제인 뉴욕 마라톤 정상에 올랐다. 알름그렌은 2일(한국시간) 미국 뉴욕에서 열린 제55회 뉴욕시티 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞를 2시간 6분 1초 만에 통과해 우승을 차지했다.
아프리카 출신 선수들이 사실상 독식해온 뉴욕 마라톤 남자부에서 유럽 태생 선수가 우승한 것은 1996년 자코모 레오네(이탈리아) 이후 무려 30년 만이다.
지난 8월 유럽육상선수권 10,000m 우승에 이어 9월 유럽 하프마라톤 신기록을 세웠던 알름그렌은 이번 대회에서 처음으로 풀코스 마라톤에 도전했다.
결승선을 앞두고 막판 불꽃 튀는 레이스가 펼쳐졌다. 알름그렌은 결승점 직전 이탈리아의 예마네베르한 크리파를 힘겹게 따돌리고 13초 차로 가장 먼저 피니시 라인을 넘었다. 크리파가 2시간 6분 14초로 2위, 레소토의 카모헬로 모폴로가 2시간 6분 26초로 3위를 기록했다.
여자부에서는 케냐의 셰일라 체프키루이가 2시간 24분 36초의 기록으로 2024년에 이어 두 번째 우승을 차지했다. 미국의 제시카 맥클레인이 2시간 24분 42초로 2위, 케냐의 헬렌 오비리가 단 1초 차인 2시간 24분 43초로 3위에 올랐다.
1970년 단 127명의 러너로 시작한 뉴욕 마라톤은 올해 시내 5개 자치구 코스 도입 50주년을 맞아 세계 140여 개국에서 6만 명이 출전하는 세계 최대 규모로 치러졌다. 참가자들은 스태튼 아일랜드를 시작으로 브루클린, 퀸스, 브롱크스, 맨해튼을 거쳐 센트럴 파크 피니시 라인까지 26.2마일을 완주했다.
psoq1337@newspim.com