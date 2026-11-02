있지 채령, 첫 솔로곡 '러브시크' 티저 공개…스릴러 같은 반전 매력

AI 핵심 요약beta
- 채령이 2일 솔로 데뷔곡 ‘러브시크’ 뮤직비디오 티저를 공개했다
- 티저는 스릴러 같은 서늘함과 발랄한 미소를 교차해 변신을 예고했다
- 채령은 9일 첫 미니앨범 ‘러브시크’로 솔로 활동을 시작한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = JYP엔터테인먼트 소속 그룹 있지 채령이 솔로 데뷔곡 '러브시크(Lovesick)'를 통해 서늘한 긴장감과 발랄한 매력을 오가는 색다른 변신을 예고했다.
채령은 오는 9일 첫 미니 앨범 '러브시크'와 동명 타이틀곡을 발매하고 솔로 아티스트로 첫걸음을 뗀다. JYP엔터테인먼트는 2일 0시 공식 SNS 채널에 타이틀곡 '러브시크' 뮤직비디오 티저를 최초 공개하고 솔로 데뷔 기대감을 높였다.
티저는 어두운 방안 나지막이 허밍을 흥얼거리는 채령의 모습으로 시작된다. 이어 공구 하나를 집어 든 채 서성이다 내리치는 듯한 실루엣을 비추고 카메라를 향해 채령이 상큼한 미소를 지으며 마무리된다. 스릴러 영화 예고편을 연상케 하는 서늘한 무드와 채령 특유의 발랄함이 교차하는 장면이 반전 매력을 선사하며 본편 스토리를 향한 궁금증을 키운다.
예지, 유나에 이어 그룹 세 번째 솔로 주자로 나선 채령의 첫 앨범 '러브시크'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '문릿 클럽(Moonlit Club)', '센트(Scent)', 직접 작사에 참여한 '페이버릿 리즌(Favorite Reason)'까지 총 4곡이 수록된다. 보컬과 춤 실력, 예능 센스까지 고루 겸비한 채령이 이번 활동을 통해 다재다능한 만능 엔터테이너의 역량을 발휘하고 솔로 아티스트로서 포텐을 터트릴 것으로 기대를 모은다.
한편 채령의 솔로 데뷔작 '러브시크'는 11월 9일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 같은 날 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 발매 분위기를 예열한다.
moonddo00@newspim.com